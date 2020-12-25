溫州鞋王交棒 獨子擔重任
開店超過4000家，每月進帳人民幣兩億多，在滬指主板上市的皮件皮鞋品牌紅蜻蜓，16日完成世代交替，「溫州鞋王」錢金波正式交棒，由33歲的獨子錢帆擔下公司總裁重任。
錢金波曾告訴兒子：你要願意承擔，就來接；如果不願意接，也不勉強。我一定讓你自由選擇。
但最後還是決定要兒子接班的轉捩點，是因今年新冠疫情爆發，紅蜻蜓4,000多家線下門店全面停業關閉。3月初錢金波走進直播間，親自下海當網紅帶貨，他取名「波波大人」，在疫情蔓延期間，錢金波每個月都會上網開直播，而紅蜻蜓股價也出現逆勢大幅上漲，從5月底開始，紅蜻蜓市值持續上漲，在6月22日、6月23日更出現連續兩天漲停的強勢行情。
錢金波事後透露，紅蜻蜓一系列直播的策劃，就是錢帆在組織和指揮，是幕後功臣，這因此讓錢金波決定放手，交棒讓錢帆領軍。
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