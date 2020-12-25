十四五藍圖 做大新興產業鏈

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

大陸工信部副部長王志軍昨（24）日表示，「十四五」是新興產業發展的關鍵期 ，因此要加快打造高階裝備、新材料等新興產業鏈。

每日經濟新聞報導，關於「十四五」期間在推動新興產業創新發展，加快推進優勢長板方面有哪些考慮，王志軍指出，「十四五」是愈來愈多的高新技術將進入大規模的產業化、商業化應用階段，成為驅動產業變革和帶動經濟社會發展的重要力量。

王志軍表示，加快做大做強新興產業，提升在全球產業鏈、供應鏈中的地位和競爭力，促進經濟能夠行穩致遠，主要有三個方面考慮。

首先，加強關鍵核心技術攻關和產業化應用。圍繞創新鏈打造產業鏈，加快打造5G、積體電路、工業互聯網、人工智慧、大數據、雲計算、超高清視頻、高階裝備、新能源與智慧網聯汽車、新材料、生物醫藥及高階醫療裝備等新興產業鏈，圍繞量子信息、類腦智慧等有望產生顛覆性創新的產業，主動謀劃、前瞻部署一批未來產業，構建未來競爭的新優勢。

其次，加快構建新興產業生態體系。王志軍表示，將以市場需求為導向，以應用場景為牽引，大力培育智慧化產品，個性化訂製、網路化協同、共享化生產、服務化延伸、數位化管理等為特徵的新產品、新模式、新業態。

做大做強一批產業關聯度大、創新能力強的骨幹企業，以骨幹企業帶動中小微企業發展，構建完善大中小微企業專業化分工協作，共同發展新興產業生態體系。

王志軍還指出，最後，營造新興產業創新發展的良好環境。針對新興產業發展中存在的一些突出問題，鼓勵引導企業兼併重組，整合創新資源，實現規模化發展，提升競爭力。強化統籌規劃，避免同質化無序競爭的低水準重複建設，堅持鼓勵創新和審慎包容的原則，從市場准入、人才培養、金融服務、政策創新等各個方面加大支持力度，強化政策協同，形成促進新興產業發展的合力。

競爭力

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