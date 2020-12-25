人行貨幣政策 易鬆難緊
中國人民銀行行長易綱昨（24）日在人民日報撰文指出，要完善中央銀行調節銀行貨幣創造的流動性、資本和利率約束的長效機制。保持貨幣供應量和社會融資規模增速與反映潛在產出的名義國內生產總值增速基本匹配。穩妥推進數位貨幣研發，有序開展可控試點，健全法定數位貨幣法律架構。
華爾街見聞報報導，易綱發表題為「建設現代中央銀行制度」文章指出，一段時間以來，金融風險成為重大風險之一，形成和大陸中央銀行制度還不完全適應高水準社會主義市場經濟體制有關，體現為貨幣政策易鬆難緊，政策傳導效率存在體制機制性梗阻，中央銀行對系統性金融風險的統籌監管不足等問題。
在建設現代中央銀行制度的重大舉措方面，易綱提出，一是要完善貨幣供應調控機制；二是要構建金融有效支持實體經濟的體制機制；三是要建立現代金融機構體系；四是要推進金融雙向開放。
五是要健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系。
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