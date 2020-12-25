建設交通強國 陸明年投資2.4兆
大陸交通運輸部24日在「2021年全國交通運輸工作會」上披露，隨著擴大內需戰略深入實施，助推交通固定資產投資保持高位運行，預計2021年完成交通固定資產投資2.4兆元（人民幣，下同）左右。
中新社報導，2021年，大陸交通運輸業將加快完善交通基礎設施網絡。推進大陸國家綜合立體交通網主骨架建設。加快推進綜合交通樞紐集群、樞紐城市及樞紐港站建設。加快補齊中西部地區鐵路基礎設施短板，加強高鐵貨運能力建設，全面推動城際鐵路、市域（郊）鐵路發展。
此外，將推動一批高速公路、普通國道待貫通路段和擁擠路段擴容改造項目建設。推進沿海進港航道等公共基礎設施建設，加快推進內河高等級航道提等升級和重點礙航閘壩通航設施建設，加強航道養護。建成貴陽機場三期擴建等項目。推動郵政寄遞樞紐設備改造升級。
大陸交通運輸部表示，2020年實現了交通固定資產投資逆勢增長。預計全年完成固定資產投資34247億元，其中鐵路7780億元、公路水路25417億元、民航1050億元。預計全年投產鐵路營業里程4585公里，其中高鐵2416公里。
新改（擴）建高速公路12713公里，新增及改善高等級航道約600公里，新頒證民用運輸機場4個，智能快遞箱超40萬組，新增城市軌道交通運營里程1100公里。高速公路聯網收費系統運行穩定，ETC（電子不停車收費系統）使用率超過67%，車輛平均通行速度提高16%，省界收費站擁堵成為歷史。
大陸交通運輸部強調，2021年還將全面做好「加快建設交通強國」具體工作。一是深入落實「交通強國建設綱要」和「國家綜合立體交通網規劃綱要」。二是做好「十四五」規劃編製工作。三是推動「交通強國建設」試點落地見效。四是著力抓好重大工程。推進川藏鐵路等一批重大項目，打造貫徹新發展理念的樣板工程。組織指導推進西部陸海新通道（平陸）運河等工程前期研究。
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