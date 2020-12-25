十四五產業基礎再造 拚關鍵技術

大陸工業和信息化部副部長王志軍24日在北京表示，「十四五」期間將實施產業基礎再造工程，加快突破關鍵核心技術。

中新社報導，在當日舉行的大陸國務院新聞辦記者會上，王志軍表示，補齊產業鏈、供應鏈短板，對中國大陸國家安全至關重要。大陸工信部將組織實施產業基礎再造工程，加強應用牽引、整機帶動，加快基礎關鍵技術和重要產業工程化攻關，協同各方面資源，加快突破關鍵核心技術。

王志軍指出，將在重點領域布局一批大陸國家製造業創新中心，強化共性技術、工程化和產業化技術供給，加快科技成果的轉化和產業化；完善大陸國內供應鏈體系，推動產業鏈、供應鏈多元化，增強產業鏈供應鏈的抗風險能力。

未來五年，越來越多的高新技術將進入大規模產業化、商業化階段。

在新興產業、優勢產業發展方面，王志軍表示，大陸工信部將加快打造5G、集成電路、工業互聯網、人工智能與智能網聯汽車、新材料、生物醫藥及高端醫療裝備等新興產業鏈，圍繞量子信息等有望產生顛覆性創新的產業前瞻部署。同時加快構建新興產業生態體系，培育一批創新能力強、在細分市場占有率比較高、掌握關鍵核心技術的企業。

大陸工業和信息化部規劃司司長盧山說，工業基礎的「四基」，指關鍵基礎材料、基礎零部件（元器件）、先進基礎工藝以及產業技術基礎。在「十四五」期間，又增加工業基礎軟件，成為「五基」，這是產業基礎的五大能力。

盧山表示，要培育一批創新能力強、在細分市場占有率比較高、掌握關鍵核心技術的專精特新小巨人企業，甚至培育一批製造業單項冠軍企業。在此過程中，很重要的工作就是建立共性技術平台。