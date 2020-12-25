聽新聞
test
0:00 / 0:00
深圳2020生產總值 預計破2.8兆
深圳預計2020年地區生產總值突破2.8兆元（人民幣，下同），居亞洲城市前五位；進出口總額突破兆元，其中出口額實現中國大陸城市「二十八連冠」；地均、人均地區生產總值居中國大陸城市前列，單位地區生產總值能耗、水耗居大陸全國大中城市最低水平。
據香港中通社報導，12月23日，微信公眾號「深圳衛視深視新聞」披露了深圳市委六屆十七次全會對深圳「十三五（2016-2020年）」期間經濟社會發展成就的總結概述，提及上述數據。
深圳今年前三季度已實現地區生產總值逾1.9兆元。根據廣東省地區生產總值統一核算結果，前三季度深圳市地區生產總值為19786.98億元，同比增長2.6%。
而在此之前，深圳「十三五」規劃的地區生產總值目標已於2019年實現。2020年1月8日，深圳市政府工作報告明確提出，2019年本市生產總值提前完成「十三五」規劃目標。1月22日，深圳市2019年經濟數據正式出爐：初步核算，2019年深圳地區生產總值26927.09億元，按可比價計算，比上年增長6.7%。
2020年時值深圳經濟特區建立40周年，40年間年，深圳生產總值從1.69億元增長至2.69兆元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言