聽新聞
test
0:00 / 0:00

深圳2020生產總值 預計破2.8兆

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

深圳預計2020年地區生產總值突破2.8兆元（人民幣，下同），居亞洲城市前五位；進出口總額突破兆元，其中出口額實現中國大陸城市「二十八連冠」；地均、人均地區生產總值居中國大陸城市前列，單位地區生產總值能耗、水耗居大陸全國大中城市最低水平。

據香港中通社報導，12月23日，微信公眾號「深圳衛視深視新聞」披露了深圳市委六屆十七次全會對深圳「十三五（2016-2020年）」期間經濟社會發展成就的總結概述，提及上述數據。

深圳今年前三季度已實現地區生產總值逾1.9兆元。根據廣東省地區生產總值統一核算結果，前三季度深圳市地區生產總值為19786.98億元，同比增長2.6%。

而在此之前，深圳「十三五」規劃的地區生產總值目標已於2019年實現。2020年1月8日，深圳市政府工作報告明確提出，2019年本市生產總值提前完成「十三五」規劃目標。1月22日，深圳市2019年經濟數據正式出爐：初步核算，2019年深圳地區生產總值26927.09億元，按可比價計算，比上年增長6.7%。

2020年時值深圳經濟特區建立40周年，40年間年，深圳生產總值從1.69億元增長至2.69兆元。

深圳

延伸閱讀

宜蘭連續下雨28天破紀錄 仍有機會持續刷新

衣索比亞西部種族衝突頻仍 槍手攻擊逾百人身亡

單日增691死 英國宣布更多地區進入第4級警報

深圳制定2035年目標：人均GDP比今年成長一倍

相關新聞

阿里巴巴涉壟斷 再遭立案調查

阿里巴巴集團被指壟斷，昨天大陸國家市場監管總局宣布對阿里立案調查。此外，包括中國人民銀行等四部門將對螞蟻集團展開二次約談...

阿里市值 一天蒸發逾四千億港元

平安夜前夕香港股市不平安，唯一焦點是阿里巴巴被大陸立案調查，令其股價急挫，市值蒸發逾四千億港元，騰訊等其他大陸新經濟股也...

陸進口大豆 今年可能破億噸

大陸農業農村部24日披露，今年中國大陸大豆進口量預計將突破1億噸。

上海二手屋夯 11月成交3.2萬套

中國大陸樓市一般有「金九銀十」的說法，但今年上海並沒有遵循這個規律。上海易居房地產研究院近日發布的報告顯示，11月，上海...

昆山試驗區 範圍擴及全市

昆山深化兩岸產業合作試驗區（昆山試驗區）建設近8年後迎來新機遇。昆山市政府24日披露，大陸國務院近日批覆同意擴大昆山試驗...

徐家匯商圈 空中連廊開放

上海徐家匯商圈的空中連廊一期項目對外開放。空中連廊建設計畫分為四期完成，所有工程預計2023年全部完成，屆時徐家匯商圈內...

深圳2020生產總值 預計破2.8兆

深圳預計2020年地區生產總值突破2.8兆元（人民幣，下同），居亞洲城市前五位；進出口總額突破兆元，其中出口額實現中國大...

十四五產業基礎再造 拚關鍵技術

大陸工業和信息化部副部長王志軍24日在北京表示，「十四五」期間將實施產業基礎再造工程，加快突破關鍵核心技術。

建設交通強國 陸明年投資2.4兆

大陸交通運輸部24日在「2021年全國交通運輸工作會」上披露，隨著擴大內需戰略深入實施，助推交通固定資產投資保持高位運行...

陸企創二代 接班前先練功

大陸是世界上白手起家富豪最多的國家，第一代創業者已到了退休年齡，正面臨二代接班。十年前調查顯示，富二代有超過80%不願意...

人行貨幣政策 易鬆難緊

中國人民銀行行長易綱昨（24）日在人民日報撰文指出，要完善中央銀行調節銀行貨幣創造的流動性、資本和利率約束的長效機制。保...

十四五藍圖 做大新興產業鏈

大陸工信部副部長王志軍昨（24）日表示，「十四五」是新興產業發展的關鍵期 ，因此要加快打造高階裝備、新材料等新興產業鏈。

熱門新聞

大陸網遊公司董座驚傳遭前高層投毒 腦部受損

陸委會證實：向華強向移民署提出「依親居留」申請

河邊洗碗遇鱷魚 安徽「淡定姐」：牠不會傷人

阿里巴巴 遭大陸監管單位立案調查！

陸老牌綜藝主持群爆醜聞 疑收金條等天價奢侈「應援禮」

阿里巴巴遭調查股價大跌 回應：業務一切正常

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。