昆山試驗區 範圍擴及全市

昆山深化兩岸產業合作試驗區（昆山試驗區）建設近8年後迎來新機遇。昆山市政府24日披露，大陸國務院近日批覆同意擴大昆山試驗區範圍至昆山全市。

新華社報導，「國務院關於擴大昆山深化兩岸產業合作試驗區範圍的批覆」指出，昆山試驗區要圍繞構建以「國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局，加強兩岸產業合作，支持台資企業轉型升級，促進兩岸中小企業深度合作，在兩岸貿易便利、科技交流、金融合作等方面先行先試，推動兩岸人才交流合作，進一步促進兩岸產業融合發展。

批覆明確，大陸國家發展改革委、江蘇省政府會同有關部門和單位，依託昆山試驗區部省際聯席會議制度，進一步加強對昆山試驗區建設發展的指導和服務，繼續推動昆山試驗區建設促進兩岸產業合作轉型升級的先行先試區、兩岸中小企業深度合作的重要載體、兩岸交流合作模式創新的示範平台，及時總結推廣昆山試驗區好經驗和好做法。

昆山是大陸台商投資最活躍、台資企業最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一。2013年2月3日，大陸國務院批覆同意設立昆山試驗區，賦予昆山對台合作先行先試重要使命。

昆山試驗區在兩岸產業合作、投資貿易便利化、金融合作創新、青年就業創業、民間交流交往等方面進行大量改革實踐。至2019年底，昆山累計批准台資企業項目5196個，占江蘇省近1/5。