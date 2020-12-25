上海二手屋夯 11月成交3.2萬套

中國大陸樓市一般有「金九銀十」的說法，但今年上海並沒有遵循這個規律。上海易居房地產研究院近日發布的報告顯示，11月，上海二手住宅成交套數約為3.2萬套，環比增長13.5%，同比增長81.4%，成交量創4年來新高。

中新社報導，上海市民占雄就經歷了房本還沒「捂熱」就被催售的尷尬。占雄於11月份剛完成一套二手房交易，隨後他就不斷接到房產仲介電話，問他有沒有出售的意願。占雄說：「我買房的時候對二手房很火的感受還不是很深，但就眼看著購房地附近的房產中介公司從2家一下子變成了6家，彷彿一夜之間都冒出來了。」

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進受訪表示，從數據可看出，今年二手房呈現節節攀升、且屢創新高的行業態勢。從節節攀升的角度看，月度數據明顯拉升，2月份低谷以來，就已明顯反彈。而從屢創新高的角度看，過去二手房交易每月破2.8萬套屬於「不得了」的交易行情，2020年出現兩次破3萬套的情況，即9月份和11月份，顯然市場行情是非常好的。

上海二手房成交創4年新高的原因，上海中原地產市場分析師盧文曦說，新冠肺炎疫情使得全世界貨幣政策寬鬆，大家都有資產保值的心態，導致市場置換需求強烈，紛選擇賣掉二手房去買新房，這就加速二手房市場的供應量，推動市場交易。

此外，買新房驗資的要求也讓不少購房者轉戰二手房市場。嚴躍進指出，不少買新房的人也需要先把原來的房子拋掉，這也變相升溫二手房市場，另外相對來說上海的新房並不多，也會倒逼部分購房者選購二手房。

「受上海舊改政策影響，今年上海舊改目標是2.8萬戶，部分房屋動拆遷後，屋主出於依戀老環境，或者是看好動拆遷市場的原因，也會去購買周邊的二手房。」嚴躍進補充道。

旺盛的市場需求也帶來房價上漲，從大陸國家統計局公布的10月70個大中城市房價指數中，上海二手住宅價格指數環比上漲0.5%，同比上漲5.2%。