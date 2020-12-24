新榮耀與微軟簽協定，筆記型電腦用Win10系統

聯合報 / 記者張運祥╱即時報導
在美國制裁壓力下，華為11月17日宣布出售手機次品牌榮耀。（美聯社）
在美國制裁壓力下，華為11月17日宣布出售手機次品牌榮耀。（美聯社）

榮耀今（24）宣佈與微軟簽署全球合作協議。榮耀筆電將採用微軟Windows 10作為官方作業系統。這是榮耀從華為剝離後第一次宣佈對外合作消息。

榮耀CEO趙明表示：「榮耀很高興與微軟達成全球範圍內的合作。榮耀堅持以消費者為核心，持全面開放的態度和全球產業鏈合作夥伴一起創造屬於每個人的智慧新世界。」

《澎湃新聞》報導，2021年1月，搭載微軟Windows 10和英特爾 Core i5處理器的榮耀筆記型電腦MagicBook Pro將登陸海外市場。與此同時，榮耀下一代MagicBook系列產品在中國首發。

至於手機晶片，榮耀至今還沒有對外宣佈合作消息。

報導指出，高通之前表態已與榮耀進行對話，給出了積極信號。高通公司總裁安蒙曾表示，作為市場新的參與者角度，高通感到高興，期待未來與榮耀的合作。「目前是開展一些對話，未來就事情發展的具體情況而定。」

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