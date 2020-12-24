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A股投資人有多賺錢 答案跟你想的不一樣

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
2018-2020年A股成交額前十大個股 資訊來源：Wind 資訊、上證報
2018-2020年A股成交額前十大個股 資訊來源：Wind 資訊、上證報

A股今年IPO鬧熱滾滾，企業都想上市圈錢，不只滬深主板，科創版、創業板各大指數今年都有不錯的漲幅，但是股民都賺到荷包滿滿嗎？答案出人意外，據統計，多數個股跑不贏指數，雖然大盤漲翻天，但A股年漲幅中位數僅3.4%，也就是股價牛氣沖天的僅是鳳毛麟角。

2020年股市即將封關，上海證券報調查，深證成指年內上漲了34%，上證指數也上漲了約11%，創業板指年初至今上漲了58%，各大指數今年都有不錯的漲幅。

大盤紅通通，但個股可就幾家歡樂幾家愁。2020年A股成交額最大的三支個股分別是東方財富、中國平安與貴州茅台，他們也是成交額前十榜的常客。而今年新進入前十的有立訊精密、寧德時代與比亞迪。

值得一提的是，今年疫情影響，醫藥生物股價翻倍的牛股最多，達38支；而受益於政策利多，電氣設備行業翻倍的個股也多達32支。

但無人問津的更多，Wind資訊統計，截至12月23日，剔除今年上市的新股，在剩下的3744個股中，A股年漲幅的中位數僅3.4%，且近1700只個股下跌，占比約45%。這意味，多數個股跑不贏指數。

統計發現，今年以來僅三成個股跑贏滬深300指數，，有逾630個股今年以來的累計成交額不足人民幣100億元，換算平均每個交易日成交額不足人民幣4,200萬元。

指數大漲的2020年，卻有近一半（45%）的個股下跌，中位數僅上漲3.4%。導致許多低股價、低市值的股票，每日成交額寥寥。

從資金面的角度來說，中長期來看，主力增量仍然是公募基金和外資，其中公募基金的集中度明顯提升，全市場20%的主力基金經理管理了80%的基金規模。資金向頭部專業管理人集中的趨勢，導致小公司性價比下降，流動性折價越來越明顯。

人民幣 創業

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