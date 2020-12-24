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螞蟻約談官方發文不足百字 陸媒：釋放3強烈信號

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸官媒24日針對螞蟻集團將再被約談一事發布內容不足百字的消息，極簡的篇幅、字字千鈞，但24日發布的文章釋放出三個強烈信號，（圖／取自每日經濟新聞）
大陸官媒24日針對螞蟻集團將再被約談一事發布內容不足百字的消息，極簡的篇幅、字字千鈞，但24日發布的文章釋放出三個強烈信號，（圖／取自每日經濟新聞）

大陸官媒新華社24日發布「四部門再次將於近日約談螞蟻集團」，文章內容不足百字，對照52天前新華社首次發布的內容也是正文僅74個字，雖兩次發布皆是極簡的篇幅，但從兩則消息的變化中可看出三個強烈信號，包括明確大陸監管定位、約談及消息發布的順序調整更尊重市場感受，以及大陸監管內容更公開透明。

大陸自媒體報導，新華社24日發布消息指出，「『金融管理部門將於近日約談螞蟻集團』中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局將於近日約談螞蟻集團，督促指導螞蟻集團按照市場化、法治化原則，落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益等要求，規範金融業務經營與發展。」

而新華社11月2日發布的消息則是「『四部門聯合約談螞蟻集團有關人員』中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。」

兩次發布的內容在變化中釋放出三個強烈信號：第一，明確大陸監管者的定位。從首次的「四部門」，到這次的「金融管理部門」，首次約談只是聲明了四部門的協同，這次則是精準清晰地定位在了「金融管理」這個職能，明確了約談者的「主體責任」和約談的議題，呼應了剛閉幕的中共中央經濟工作會議提出的具體要求。

第二，流程的調整更尊重市場感受。首次約談，顯然是談完了才對外發布，消息一出，可說是引起市場震盪，也引發了廣泛關注；這次則是有條不紊、非常從容，讓各方面能更容易明白這只不過是大陸政府部門履行職責，不需大驚小怪，更不需杞人憂天地胡亂關聯，以減小不必要的恐慌。

第三，大陸監管內容更公開透明。首次約談，只說「約」了螞蟻相關負責人，沒提「談」了什麼；這次約談則指向更具體的執行層面，至少包括了三層意思：一是明確希望螞蟻集團在後續發展中能夠遵循的原則「市場化、法治化」，前者是說明將繼續發揮好市場在資源配置中的作用、鼓勵平台經濟創新發展，後者則是強調人人平等，互聯網巨頭也不應得到特殊待遇。

二是明確了大陸金融監管的目的是要能實現金融「公平競爭」、「保護消費者合法權益」等，大陸互聯網平台經濟近年高速發展，不知不覺已經改變了民眾的消費習慣（甚至是思維習慣），也使得市場的定價權在無形中越來越向少數巨頭企業集中，已經出現無序擴張、侵蝕金融穩定，甚至影響消費者權益保護的風險勢頭正在上升。

三是明確大陸監管的意義在於「規範金融業務經營與發展」，「管」是肯定要管的，但管是為了讓市場的競爭更好、更公平。

中國人民銀行

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