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昆山兩岸產業合作試驗區 擴大至全市
大陸國務院近日批復同意，昆山深化兩岸產業合作試驗區（昆山試驗區）擴大範圍至昆山全市。
新華社報導，《國務院關於擴大昆山深化兩岸產業合作試驗區範圍的批復》指出，昆山試驗區要圍繞構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，加強兩岸產業合作，支持台資企業轉型升級，促進兩岸中小企業深度合作，在兩岸貿易便利、科技交流、金融合作等方面先行先試，推動兩岸人才交流合作，進一步促進兩岸產業融合發展。
昆山是大陸台商投資最活躍、台資企業最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一。2013年2月3日，國務院批復同意設立昆山試驗區。至2019年底，昆山累計批准台資企業項目5,196個，占江蘇省近五分之一。
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