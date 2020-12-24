大陸首張 數位人民幣保單出爐

眾安保險23日宣布，一位消費者於12月15日在眾安保險APP購買的尊享e生2020版成功出單，這意味大陸首張數位人民幣保單出爐。

界面新聞報導，自今年10月深圳數位人民幣紅包試點以來，銀行、保險、第三方支付機構等金融機構紛紛參與數位人民幣試點。

眾安保險表示，今年11月，眾安保險與中國建設銀行啟動數位人民幣在保險線上場景應用合作，部分試點使用者可以透過眾安保險APP使用數位人民幣購買尊享e生2020版。隨著第一張數位人民幣保單出爐，眾安保險成功將數位人民幣的應用延展到保險領域。

今年12月，在蘇州數位人民幣試點工作中，除了工農中建四大行之外，還新增加交通銀行和郵儲銀行兩家國有大行。此外，部分第三方支付公司也參與蘇州數位人民幣試點。其中，拉卡拉是首家開通數位人民幣受理服務的支付機構。

報導稱，目前數位人民幣試點地區可能將新增上海、長沙、海南、青島、大連、西安六地，人行數位貨幣研究所已經與京東數科、滴滴出行、美團、拉卡拉、銀聯商務等多家機構達成戰略合作，共同推進數位人民幣試點測試生態體系。