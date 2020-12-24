市場預料螞蟻遭官方二度約談後 股權及公司架構大變動

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒預期，螞蟻集團在監管約談後，股權及公司架構可能大變動，加上調查時間或涉及1至2年，相信螞蟻短期內重新上市機會不大。

大陸官方24日宣布對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為進行立案調查，人行等4大監管機構也將再度約談螞蟻集團，督促螞蟻落實金融監管、公平競爭，這也是官方近兩個月以來第2度約談。

受此消息影響，阿里巴巴股價今重挫，失守港幣230元後進一步下跌，收報228.2元，跌逾8%。阿里健康重挫11%。由於耶誕假期，香港股市24日只進行半日交易。

香港電台引述宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為，大陸官方將槍頭瞄準業務廣泛的阿里巴巴，是想日後監管互聯網企業時有大型案例可鑑，預料將會陸續立案調查其他公司，規範的壟斷行為會越來越多，懲處也會慢慢加強。

他認為，往後的調查消息會讓阿里巴巴股價持續走低，平台經濟類股短期欠缺反彈力，如果再有公司被查，股價走勢會與阿里相若。

阿里巴巴集團在官微發布公告稱，阿里巴巴24日接到國家市場監管總局通知，依法對阿里巴巴涉嫌壟斷行為立案調查。阿里巴巴將積極配合監管部門調查，目前公司業務一切正常。