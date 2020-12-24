人民幣兌美元中間價 今調升197個基點

中國外匯交易中心24日披露，人民幣兌美元中間價調升197個基點，報6.5361。數據顯示，自15日以來的8個交易日，人民幣兌美元中間價在調貶與調升間逐日切換，經過「四貶四升」，24日報價與14日持平。

中新經緯報導，截至發稿，在岸人民幣兌美元報6.5356，日內漲22個基點；離岸人民幣兌美元報6.5255，日內漲73個基點。

中國人民銀行24日公告，為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資本，24日將進行今年第十二期央行票據互換(CBS)操作。本期操作量為人民幣50億元，期限3個月，費率為0.10%。

據統計，今年以來，人行已經完成11期央行票據互換操作，操作量合計達人民幣560億元。此次第12期央行票據互換操作完成後，累計操作量將達610億元。

人行表示，進行CBS操作是「以券換券」，不涉及基礎貨幣吞吐，對銀行體系流動性的影響中性。人行副行長潘功勝也曾表示，央行票據互換目的在於提高永續債的市場流動性，增強市場主體認購銀行永續債的意願，支持銀行發行永續債來補充資本。

上海證券分析師胡月曉認為，人民幣匯率趨勢「穩中偏升」長期方向不變。疫情最新變化再次提升加速大陸經濟在世界經濟格局中的重要性，人民幣資產對海外投資者的吸引力進一步提升。

他指出，未來2至3年大陸經濟增長將繼續領先全球經濟，中國大陸是全球主要經濟體中少有的實施正常貨幣政策的國家。基於國際經濟、金融和政策政治環境的變化，按照人民幣匯率的市場價值和歷史價格，以及人民幣國際化的發展方向，穩中偏升是未來人民幣匯率的不可逆轉走勢。