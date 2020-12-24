人行行長易綱：加強對金融控股公司監管

中國人民銀行行長易綱24日在人民日報撰文指出，要健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系，維護金融安全，守住不發生系統性風險底線，加強對系統重要性金融機構、金融控股公司與金融基礎設施統籌監管。

易綱表示，一段時間以來，金融風險成為重大風險之一，其形成和大陸中央銀行制度還不完全適應高水準社會主義市場經濟體制有關，體現為貨幣政策易鬆難緊，政策傳導效率存在體制機制性梗阻，中央銀行對系統性金融風險的統籌監管不足等問題。

易綱認為，大陸金融監管和風險處置中的道德風險問題依然突出，市場紀律、破產威懾和懲戒機制尚未真正建立。中央銀行作為金融體系的最後貸款人，必須在事前事中事後全過程切實履行防控系統性金融風險的責任。

在建設現代中央銀行制度的重大舉措方面，易綱提出，一是要完善貨幣供應調控機制；二是要構建金融有效支持實體經濟的體制機制；三是要建立現代金融機構體系；四是要推進金融雙向開放。

五是要健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系。他強調，維護金融安全，守住不發生系統性風險底線。完善宏觀審慎管理體系，加強對系統重要性金融機構、金融控股公司與金融基礎設施統籌監管，逐步將主要金融活動、金融市場、金融機構和金融基礎設施納入宏觀審慎管理，發揮宏觀審慎壓力測試在風險識別和監管校準中的積極作用。

他還表示，要建立權威高效的重大金融風險應急處置機制，完善存款保險制度，在股東、債權人等依法合規承擔損失的前提下，發揮好存款保險基金的處置平台作用，中央銀行依法履行好最後貸款人職責。嚴肅市場紀律，對重大金融風險形成進行問責，金融機構、地方政府、金融監管部門要依法承擔責任。