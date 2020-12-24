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兩岸三方二軌對話 兩岸專家對台海形勢判斷不同

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

台海兩岸與美國專家學者近日舉行兩次三方「二軌對話」。根據美國外交政策全國委員會（NCAFP）亞太安全論壇副主任但若雲撰寫的會談紀要，在對話中，兩岸專家對於台海形勢的判斷不同。大陸專家評估兩岸環境「危險」，而台灣專家傾向於形容兩岸環境「動態和不穩定」。

中評社報導，NCAFP召集台灣、大陸和美國的權威專家學者，分別於10月和12月美國大選前後舉行三方「二軌對話」，討論如何避免台海危機，改善信號，減少不信任。22日發布的這兩場二軌對話的會談紀要，透露上述訊息，但主辦單位沒有透露哪些專家學者參加此次對話。

兩岸專家探討如何建立評估兩岸政策的範本，鎖定新的現狀。雙方能否向對方提供一份清單，說明自己可以做些什麼來顯示善意並凍結惡性循環，以及彼此的期待？這種交流可以作為一種建立信任的機制，以穩定兩岸的安全環境。它將使兩岸關係從軍事和政治行動轉向對話和交流。這也可能表明，目前雙方都不尋求盡快解決兩岸問題。

兩岸專家也都在安全問題上做出一些保證。一名台灣專家提及台灣當局否認美國軍機飛越台灣上空的說法，並指台灣國防部淡化美國在2021年進一步出售武器的前景。而大陸專家則指出，十四五規劃對台灣問題著墨不多，對台仍重點強調和平發展而非統一。

一位大陸專家認為，北京在事實台獨和法理獨立上的紅線是明確的，維持現狀取決於台灣。雙方還討論在新冠疫苗上進行合作的可能性。

美方專家明確表示，在拜登政府治下，美台關係會繼續那些令大陸反感的武器銷售、美國高官可能訪台，以及國會通過決議和其他手段表達對台支持等。美國專家也期望與北京建立更有建設性的關係，使得這些決定將直接得到處理。大陸專家仍關切中美戰略競爭下美台關係的發展。

台灣和大陸的與會者都認為，兩岸關係已鎖定於螺旋式下降的方向，儘管在美國大選和當選總統拜登就職之間的這段時間，螺旋式下降的勢頭似乎有所減緩。要創造必要的條件來阻止螺旋式下降，仍有許多工作要做。如果要實現這一進展，必須限制雙方利用緊張局勢的現有壓力。

NCAFP會談紀要總結的這兩場二軌對話的關鍵結論和建議，包括北京和台北的政策立場使重啟兩岸官方對話變得不可能，當務之急是在沒有官方對話的情況下，在軍事活動之外，找到一種權威的兩岸信號機制。領導層的講話和公報有時發揮這一作用，但往往不夠例行或詳細，不足以抵禦當前事件的逆風衝擊。

在第二軌層面，台海兩岸的參與者願意繼續就信號機制進行對話，儘管他們對疫情後海峽兩岸人文交流的速度和範圍持悲觀態度。

台海 北京 拜登

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