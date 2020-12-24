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阿里集團涉嫌壟斷遭調查 螞蟻集團又將被官方約談

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
螞蟻集團24日公告，已收到監管部門的約談通知。路透
螞蟻集團24日公告，已收到監管部門的約談通知。路透

螞蟻集團24日發布公告，收到監管部門的約談通知，將認真學習和嚴格遵從監管部門的要求，不折不扣地做好相關工作的落實。

新華視點也披露，中國人民銀行、銀保監會、證監會、國家外匯管理局將於近日約談螞蟻集團，督促指導螞蟻集團按照市場化、法治化原則，落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益等要求，規範金融業務經營與發展。

此外，市場監管總局官方網站24日也披露，近日該局根據舉報，依法對阿里巴巴集團控股有限公司實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。

大陸經濟日報發表評論文章稱，繼首次約談1個多月後，金融監管部門將再次約談螞蟻集團。這表明規範平台經濟發展已刻不容緩，也再次表明監管部門加強監管、促進平台經濟健康發展的嚴肅態度和堅定決心。約談是為了更好發展。

文章稱，多年來互聯網平台經濟一直在快速發展，為生產生活提供一些新的場景和方式，但同時，平台經濟一定程度上也存在無序擴張、洩露個人隱私、損害中小企業和消費者權益等問題，積累一些風險隱患。以約談的形式加強監管，就是為了督促指導平台企業按照市場化、法治化原則，落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益等要求，規範金融業務經營與發展。

文章表示，剛剛閉幕的中央經濟工作會議指出，要強化反壟斷和防止資本無序擴張。這是完善社會主義市場經濟體制、推動高品質發展的內在要求。金融科技平台發展方興未艾，審慎監管有助於促進平台企業走得更遠、發展得更好。約談就是要督促指導企業加緊整改，完善治理，促進健康發展。

人民日報發文指出，市場監管總局在前期核查研究的基礎上，對阿里巴巴集團控股有限公司實施二選一等涉嫌壟斷行為立案調查。這是大陸在互聯網領域加強反壟斷監管的一項重要舉措，有利於規範行業秩序、促進平台經濟長遠健康。

文章稱，此次立案調查，並不意味官方對平台經濟鼓勵、支持的態度有所改變，恰恰是為了更好規範和發展平台經濟，引導、促進其健康發展，以期為大陸經濟高品質發展做出更大貢獻。

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