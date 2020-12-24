阿里巴巴 遭大陸監管單位立案調查！

阿里巴巴被大陸監管單位立案調查！今早新華社公布，大陸國家市場監管總局依法對阿里巴巴集團涉嫌壟斷行為立案調查，報導稱，近日，市場監管總局根據舉報，依法對阿里巴巴集團控股有限公司實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。

人民日報客戶端稱，這項立案調查是大陸在互聯網領域加強反壟斷監管的一項重要舉措，有利於規範行業秩序、促進平台經濟長遠健康發展。

報導稱，近年來，大陸線上經濟蓬勃發展，新業態、新模式層出不窮，對推動經濟高品質發展、滿足人民日益增長的美好生活需要發揮了重要作用。

但與此同時，線上經濟憑藉資料、技術、資本優勢也呈現市場集中度越來越高的趨勢，市場資源加速向頭部平台集中，關於平台壟斷問題的反映和舉報日益增加，顯示線上經濟發展中存在一些風險和隱患。

近期召開的中共中央政治局會議和中央經濟工作會議均明確要求強化反壟斷和防止資本無序擴張，得到社會熱烈反響和廣泛支持。可見，反壟斷已成為關係全局的緊迫議題。

報導稱，放眼全球，反壟斷是國際慣例，有利於保護市場公平競爭和創新，維護消費者權益。面對互聯網這個「超級平台」，世界各國和經濟體反壟斷執法機構均採取了嚴格的監管態度和制約措施。加強反壟斷監管，保護消費者合法權益，維護公平競爭市場秩序，激發市場活力，已成為大勢所趨、人心所向。

加強反壟斷監管，還將有效推動創新、促進共治。大陸是公認的全球數字經濟發展較為領先的國家之一，更需要通過反壟斷促進行業健康發展，健全數位規則，為構建新發展格局打下堅實基礎。

報導稱，「反壟斷法」適用於所有主體，對內資外資、國有企業和民營企業、大企業和中小企業、互聯網企業和傳統企業一視同仁、平等對待，目的是要保障各類市場主體平等參與市場競爭。只有不斷完善平台企業壟斷認定、資料收集使用管理、消費者權益保護等方面的法律規範，維護市場公平競爭，才能推動整個行業保持創新活力、實現健康發展。