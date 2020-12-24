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大陸883項商品明年降稅 部分抗癌藥原料零關稅

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸部分商品明年進口關稅將再調降，圖為廈門港海天集裝箱碼頭。中新社
大陸部分商品明年進口關稅將再調降，圖為廈門港海天集裝箱碼頭。中新社

大陸國務院關稅稅則委員會23日公告，為支持構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，2021年將調整部分進口商品的最惠國稅率、協定稅率和暫定稅率。2021年1月1日起，對883項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率，部分抗癌藥原料等商品將實行零關稅。

根據大陸國務院關稅稅則委員會公告，為減輕患者經濟負擔，改善人民生活品質，大陸明年將對第二批抗癌藥和罕見病藥品原料、特殊患兒所需食品等實行零關稅，降低人工心臟瓣膜、助聽器等醫療器材以及乳清蛋白粉、乳鐵蛋白等嬰兒奶粉原料的進口關稅。

此外，為滿足國內生產需要，降低燃料電池循環泵、鋁碳化矽基板、砷烷等新基建或高新技術產業所需部分設備、零部件、原材料的進口關稅。

為促進航空領域的國際技術合作，對飛機發動機用燃油泵等航空器材實行較低的進口暫定稅率。

為改善空氣質量，支持環保產品生產，降低柴油發動機排氣過濾及凈化裝置、廢氣再循環閥等商品進口關稅。

為鼓勵國內有需求的資源性產品進口，降低木材和紙製品、非合金鎳、未鍛軋鈮等商品的進口暫定稅率，並適度降低棉花滑準稅。

此外，為貫徹落實《固體廢物汙染環境防治法》，2021年1月1日起，相應取消金屬廢碎料等固體廢物進口暫定稅率，恢復執行最惠國稅率。

明年7月1日起，大陸還將對176項信息技術產品的最惠國稅率實施第六步降稅。

新華社指出，這次調整措施有利於降低進口成本，更好吸引全球資源要素，不僅滿足大陸國內需求，也為各國提供更加廣闊的市場機會，更好聯通國內市場和國際市場，助力構建新發展格局。

報導稱，這次降低進口關稅的商品中，不少為大陸民眾常用和需求較為強烈的相關商品。例如，降低了乳清蛋白粉、乳鐵蛋白等嬰幼兒奶粉原料進口關稅；為滿足特殊患兒需求，對乳蛋白部分水解配方等特殊醫學用途配方食品實施零關稅。

大陸對外經濟貿易大學中國WTO研究院院長屠新泉認為，乳清蛋白粉、乳鐵蛋白等是生產嬰幼兒奶粉的必要原料，降低這些原料的進口關稅，可望降低奶粉的終端價格。

上海WTO事務咨詢中心總裁黃鵬指出，無論奶粉原料、特醫食品，還是藥品原料、醫療器材，都和民生密切相關，有助於降低大陸民眾生活成本，進一步提高人民生活品質。

此外，業內人士還表示，在此次進口關稅調整中，包括不少先進技術設備、零部件、原材料，這將有利於促進電子、電力、航空、汽車等產業發展，更好滿足大陸國內生產需求，推動經濟邁向高質量發展。

抗癌

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