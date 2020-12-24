浙星擴大合作 強化可持續城市管理

浙江-新加坡經濟貿易理事會（下稱浙星經貿理事會）第十五次會議22日在浙江杭州舉行。會議創新採用浙江、新加坡雙會場形式舉行，線上線下140多位政府、企業、機構代表參會。

據中新社報導，浙星經貿理事會成立於2003年11月，為促進浙江和新加坡之間的經貿交流搭建了平台。

浙江省副省長朱從玖表示，浙星經貿理事會成立十七年以來在促進浙星兩地貿易往來交流和合作中發揮了重要作用，雙方對外貿易不斷增長、合作領域進一步拓寬、合作關係日趨密切。

數據顯示，1月至9月，浙江與新加坡實現貿易額44.1億美元，同比增長18.06%。

朱從玖說，今年是中星建交30周年，站在新的歷史起點上，浙星經貿理事會雙方秘書處要加強在可持續城市管理、貿易互聯互通、數位經濟、物流、教育等方面的務實合作，推動浙星合作向更高水平、更寬領域邁進。

新加坡國家發展部兼通訊及新聞部高級政務部長沈穎表示，浙江和新加坡要聚焦貿易與互聯互通、雙邊創新與交流、可持續城市管理等領域，加強交流與學習，為星中雙邊合作添磚加瓦。

中國（浙江）自由貿易試驗區的擴區，為浙江和新加坡加深經貿合作提供了新的發展空間和機遇。對此，浙江省商務廳廳長盛秋平表示，浙江與新加坡可合作暢通中星國際貿易新通道、合作提升兩地國際化營商環境。

浙江與新加坡簽署浙星經貿理事會專題工作組合作備忘錄，還進行7個項目的場外簽約。合作備忘錄將重點建立3個專題工作組，包括貿易與互聯互通、雙邊創新與交流、可持續城市管理。