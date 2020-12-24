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打造國際一流營商環境 北京推4.0版

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2021年底前取消審批、改為備案或實行告知承諾的事項力爭達100項以上，企業5稅種合併申報......22日，據北京市優化營商環境專題記者會消息，北京制定優化營商環境4.0版政策，以清除隱性壁壘、優化再造審批流程、加強事中事後監管和深化數位政府建設為重點，打造與高質量發展相適應的國際一流營商環境。

據新華社報導，北京市發展和改革委員會二級巡視員、新聞發言人戴穎介紹，優化營商環境4.0版全面落實國家深化「放管服」改革等要求，體現了全面對標國際一流水平的理念，將於近期印發實施。

對照落實大陸相關要求，4.0版政策對涉及地方事權的114項重點任務予以細化。比如，大力推進「照後減證」和簡化審批，2021年底前取消審批、改為備案或實行告知承諾的事項力爭達到100項以上。

北京將深化納稅、跨境貿易等方面改革。比如，在納稅領域，推行企業所得稅（預繳）、城鎮土地使用稅、房產稅、印花稅、土地增值稅等5稅種合併申報，實現增值稅、消費稅和城建稅、教育費附加、地方教育附加等合併申報，從而減少納稅申報次數。在跨境貿易領域，進一步壓縮進出口貿易整體通關時間，將進口、出口整體通關時間分別壓縮至30小時以下和1.1小時以下，較2017年壓減70%以上，辦理出口退稅業務平均時間壓減至6個工作日以內。

據介紹，北京將進一步支持新業態、新模式發展，率先實行醫療線上線下同類業務「同審批、同發證」、網路遊戲「先上線、後備案」等審批方式；規範市場準入條件，對新業態新模式涉及的行政許可，全部納入政務服務事項清單並且向社會公開。

北京 網路遊戲

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