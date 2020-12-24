數百萬戶小微企業 信貸延長

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國務院總理李克強21日主持召開國務院常務會議，決定延續普惠小微企業貸款延期還本付息政策和信用貸款支持計畫。這意味著，疫情之下已惠及數百萬戶小微企業的金融紓困政策及時雨，還將繼續落下。

據中新社報導，今年為加大金融對實體經濟支持，特別是幫助小微企業渡過難關，大陸有關部門發布了兩項直達貨幣政策工具：即對地方法人銀行實行普惠小微企業貸款階段性延期還本付息予以一定激勵，並對地方法人銀行發放普惠小微企業信用貸款提供優惠資金支持。

國務院常務會議透露，政策取得顯著效果，惠及小微企業310多萬戶，對緩解企業資金壓力、保市場主體保居民就業發揮積極作用。　

大陸央行會同銀保監會推中小微企業貸款延期還本付息政策，明確中小微企業貸款還本付息最長可延期至明年3月31日，其中對普惠小微企業貸款應延盡延，對其他困難企業貸款協商延期。

據統計，截至9月末，中國銀行業金融機構已累計對189萬家市場主體的貸款本金和91萬家市場主體的貸款利息實施了延期，共涉及4.7兆元人民幣到期貸款本息。

會議確定，明年一季度要繼續落實好原定的普惠小微企業貸款延期還本付息政策，在此基礎上適當延長政策期限，做到按市場化原則應延盡延，由銀行和企業自主協商確定。對辦理貸款延期還本付息且期限不少於6個月的地方法人銀行，繼續按貸款本金1%給予激勵。

國務院 信用 實體經濟

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