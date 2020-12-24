防疫好、復產快 台商投資額大增

據台灣投審會最新統計顯示，今年1至11月台資赴大陸投資件數同比減少20.2%，金額同比增50.43%。廈門大學台灣研究中心副主任李非指出，大陸是世界範圍內疫情防控最好的地區之一，台商投資額大幅增長與大陸復工復產速度領先及兩岸在電子等產業上的密切聯繫有關。

據中新社報導，台灣投審會數據並顯示，11月台資赴大陸投資為58件，同比減少6%，但金額同比增71%，達8.97億美元，為連續六個月增長。累計今年前11月，台資投資金額最大的5個省市依次是江蘇、福建、上海、浙江、廣東。投資金額比重最大的兩個行業為電子零組件製造業和批發零售業，分別占26.66%和24.44%。

李非說，大陸是世界範圍內疫情防控最好的地區之一，未復工國家、地區可能有一部分訂單流向大陸，大陸台企有擴大生產的情況。

若與台資對其他地區的投資比較，今年1至11月台資對大陸以外投資總計約79.26億美元，同比增長27.44%；其中，投資金額最多的是匈牙利，約為13.6億美元。同期，台資對福建省的投資就超過14億美元。

至於台灣政府推動的投資新南向，今年1至11月台資投資相關區域總金額合約26.8億美元，同比減少0.2％。

李非分析，台企工廠雖有向越南等人力成本較低國家轉移的現象，但多是運動用品一類相對簡單的產業。至於電子產業這類複雜、規模龐大的產業，東南亞國家尚不具備完整產業鏈，不易吸引台商前往投資。

另據統計，台灣11月外銷訂單達577.8億美元，創下歷年單月新高，同比增長29.7％，主因是信息通信產品和電子產品接單暢旺，接單地區集中在美國、中國大陸及香港、歐洲。

不過，當月台灣外銷訂單中，59.2%在海外生產，這一比例為近五年來最高。台媒報導指出，這代表台灣每接到100美元訂單，就有超過59美元貢獻給海外生產基地，對促進台灣內部投資、帶動就業的效果只剩下不到41美元。

對此，台經濟部統計處解釋，海外生產比達五年來新高，是因為仰賴海外生產的信息通信產品訂單創新高，並稱該類產品前11月外銷訂單的海外生產比同比減少0.9%，顯示仍有台商將產能帶回台灣。

對此，李非認為，台商回流可能只是極少數。「零組件要跟著產業鏈走，產業鏈是跟著工廠走，工廠跟著市場走。（產業鏈）形成一個規模之後，不可能自己一家廠跑去別處投資，必須跟著產業鏈走。」

他表示，例如開展手機代工的台企，其生產組裝大部分在大陸完成。手機相關的零部件，自然是在大陸生產最節省時間、運輸各方面成本，這才符合市場效益。期望台商回台建立生產線，可能性不大。