陸快遞業務量 連6年世界第一

大陸國務院新聞辦22日舉行《中國交通的可持續發展》白皮書記者會，大陸國家郵政局副局長趙民在會上介紹，中國郵政快遞業進入快速發展時期，快遞業務量突破800億件，再創快遞發展史新紀錄。

據中新社報導，白皮書指出，中國已成為世界上發展最快、最具活力的新興寄遞市場，包裹快遞量超過美國、日本、歐盟等發達經濟體總和，快遞業務量連續6年穩居世界第一。

趙民介紹，中國建成了惠及14億人口、全球最大的郵政普遍服務體系，基本建成了連接城鄉、覆蓋全國、通達世界的快遞服務網路，全國郵政營業網點達到5.4萬處，快遞鄉鎮網點覆蓋率達到96.6％，全面實現建制村直接通郵。

當前，快遞包裝廢棄物問題備受關注。趙民表示，近年來，大陸國家郵政局加強郵政快遞業生態環保工作，扎實推進快遞包裝綠色治理，取得了積極進展。目前電子運單基本實現全覆蓋，瘦身膠帶封裝比例達95%，電商快件不再二次包裝率達70.1%，循環中轉袋使用率達91.5%，在營業場所設置7.6萬個包裝廢棄物回收裝置。快遞包裝在綠色化、減量化、可循環上取得初步成效。

針對快遞包裝廢棄物問題，趙民表示，大陸國家郵政局近年逐步完善法律標準政策體系，連續多年將快遞包裝綠色治理納入郵政市場監管重點工作任務，持續加強監督管理，開展快遞包裝監督檢查，對多起違法行為予以行政處罰。