大陸民航業指標 恢復度領先全球

大陸民用航空局副局長董志毅22日在國務院新聞辦表示，疫情後大陸及時穩住了民航業發展的基本盤，大陸民航在全球率先觸底反彈，二季度以來行業生產運輸規模穩健回升。各項指標恢復程度全球領先。

據中新社報導，面對新冠疫情的巨大衝擊，大陸民航行業扎實做好六穩工作，全面落實六保任務，按照保安全運行、保應急運輸、保風險可控、保精細施策要求，統籌安排疫情防控和安全發展部署。

董志毅說，透過積極與相關部門溝通協調，在財政支持、稅費減免、金融信貸等方面，及時推出一攬子16+8項扶持政策為航空企業紓困，給航空公司年減負約100億元人民幣。

針對疫情暴露出來的國際航空物流短板，民航局建立了貨運物流綠色通道，推出簡化貨運航線航班審批、鼓勵客改貨航班等政策措施，使中國國際航空貨運能力得到快速提升，有力支持了國際供應鏈保通保運保供。

「經過綜合施策，我們及時穩住了行業發展的基本盤，中國民航在全球率先觸底反彈，二季度以來行業生產運輸規模穩健回升。」董志毅說，11月，民航國內航線運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別恢復至去年同期的93.5%、93.8%、94.0%，各項指標恢復程度全球領先。

董志毅表示，下一步，民航將慎終如始抓好常態化疫情防控，同時，根據形勢發展變化加強精準施策，推進中國民航市場化改革，進一步激發市場活力和企業創新力、提升行業運行品質，推進民航高質量發展。