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跨境電商行情佳 大陸海外倉儲需求猛漲

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸今年跨境電商行情絕佳，海外倉儲需求跟著火爆。圖／取自搜狐
大陸今年跨境電商行情絕佳，海外倉儲需求跟著火爆。圖／取自搜狐

大陸今年跨境電商行情絕佳，海外倉儲需求跟著火爆，有大陸跨境電商服務企業今年全年無休，業者表示「6月之後就沒有周末，大家都得加班，還開了大夜班，三班倒地處理入庫貨物和出庫訂單。」另一家大陸最大海外倉儲營運商表示，今年海外倉需求大爆發，老客戶需求翻倍，大量新客戶找來，只能拒接新客戶，因為無論人手還是倉儲空間，都無法滿足需求。

所謂的海外倉，是指建立在海外的倉儲設施，在跨境電商中，海外倉是企業將商品透過大宗運輸的形式運往目標市場國家，在當地建立倉庫儲存商品，再根據當地的銷售訂單，第一時間做出反應，從當地倉庫直接進行分揀、包裝和配送。

第一財經報導，疫情期間，大陸跨境電商進出口貿易額不降反升，成為大陸穩外貿的重要力量。大陸海關總署數據顯示，今年前三季大陸透過海關跨境電商管理平台進出口1873.9億人民幣，較去年同期增長52.8%。

海外倉是跨境電商B2C出口供應鏈上的重要一環，是大大小小的跨境賣家在境外實現本土化營運的重要依託，其業務流程是：跨境賣家將出口貨物透過跨境物流送達海外倉，在電商平台完成銷售後，再經過「最後一哩路」的尾端配送，從海外倉送到消費者手上。

在疫情導致跨境物流受阻的情況下，海外倉在穩定跨境供應鏈方面的優勢突顯，需求快速增長。大陸跨境電商服務、管理海外倉業者萬邑通（上海）信息科技有限公司美國區域運營負責人劉全利表示，年初他一度以為今年業務量要下降，但隨著疫情蔓延，更多線下消費行為轉為線上，3月分開始，美國倉的出庫訂單量就進入了增長區間。

劉全利說，由於大陸國內疫情獲得有效控制，工廠加快復工復產，為滿足銷售所需，跨境賣家開始大量補貨，進而拉動了海外倉的入庫需求。「5到6月的入庫量比往常多了50%到60%。」

人手的短缺、成本的增加、派送的限制等，種種問題對大陸海外倉營運商而言，都是「甜蜜的煩惱」，因為巨大的壓力背後，是業務量的猛增和美好的「錢景」。

多家大陸跨境賣家、大陸海外倉營運商透露今年自身業務增長情況時，不約而同地使用了同一個詞「翻倍」。比如，上海古道商務諮詢有限公司CEO李列說，今年的銷售額差不多翻倍，到了十幾億人民幣。

電商 疫情 人民幣

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