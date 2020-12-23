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陸網紅直播帶貨假燕窩 兩公司遭罰800萬

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
辛巴在直播時曾成功過濾出一些絲狀實物，稱這些都是「燕窩」。圖／影片截圖
辛巴在直播時曾成功過濾出一些絲狀實物，稱這些都是「燕窩」。圖／影片截圖

被稱為「快手一哥」的大陸網紅主播「辛巴」，日前因直播帶貨一款假燕窩捲入爭議。今日廣州市場監管局公布「辛巴直播帶貨即食燕窩」調查一事，對涉事直播間的開辦者廣州和翊電商公司作出責令停止違法行為、罰款90萬元（約新台幣360萬元）；擬對銷售主體廣州融昱貿易公司作出責令停止違法行為、罰款200萬元（約新台幣800萬元）。

辛巴日前帶貨一款「燕窩」，被質疑只是糖水，其成份僅得0.014克「唾液酸」，且包裝標籤也顯示產品類別是「風味飲料」。辛巴在上月27日發布聲明，指出團隊決定維護消費者的權益，召回在直播帶貨期間銷售的全部涉事產品，並且承擔「退一賠三」責任，總金額逾6000萬元人民幣（約新台幣2億4000多萬元）。

廣州市場監督管理局今日發出通報，指和翊公司，受商品品牌方融昱公司委託，在9月17日、10月25日，安排主播「時大漂亮」通過快手直播平臺推廣商品「茗摯碗裝風味即食燕窩」。

在直播帶貨過程中，主播僅憑融昱公司提供的「賣點卡」等內容，與個人理解，即對商品進行直播推廣，強調商品的燕窩含量足、功效好，未提及商品的真實屬性為風味飲料，存在引人誤解的商業宣傳行為，其行為違反了大陸「反不正當競爭法」第八條第一款的規定。

對於融昱公司，通報指出，融昱公司為和翊公司直播活動提供的「賣點卡」，以及在天貓「茗摯旗艦店」網店發佈的內容，均存在引人誤解的商業宣傳行為，其行為違反了大陸「反不正當競爭法」第八條第一款的規定。

通報也稱，經涉案商品產地的市場監管部門抽檢，融昱公司銷售的「茗摯碗裝風味即食燕窩」的13個鄉木，該商品標籤存在瑕疵。

直播 電商 網紅

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