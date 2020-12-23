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怕被稱誘導過度消費 螞蟻集團花唄降年輕用戶額度

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
螞蟻集團表示，螞蟻花唄近期降低部分大陸年輕用戶額度，是倡導更理性的消費習慣。（圖／取自網易）
螞蟻集團表示，螞蟻花唄近期降低部分大陸年輕用戶額度，是倡導更理性的消費習慣。（圖／取自網易）

大陸互聯網巨頭旗下金融平台近期持續受到嚴格監管，平台謹慎應對以免被「盯上」。針對有部分大陸網友稱其螞蟻花唄額度被降到2千（人民幣，下同）或3千元一事，螞蟻集團回應，花唄近期降低部分大陸年輕用戶額度，是倡導更理性的消費習慣。

路透報導，螞蟻更指出，大陸年輕用戶剛步入社會，需要金融工具來周轉日常開銷，但花唄也會充分考慮到年輕用戶的消費及還款能力，謹慎授信額度。

大陸銀保監會主席郭樹清近期表示，一些大陸互聯網金融機構透過各類消費場景，過度行銷貸款或類信用卡透支等金融產品，誘導用戶過度消費，引發一系列社會問題。

近日召開的中共中央經濟工作會議稱，要完善平台企業壟斷認定、數據收集使用管理、消費者權益保護等方面的法律規範。

螞蟻花唄是螞蟻金服推出的一款可於支付寶消費時使用的消費信貸產品，和信用卡的功能類似。花唄會根據使用者消費水準以及芝麻信用分數的不同，給予其1千元到5萬元不等的信用額度。

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