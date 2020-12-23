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大陸銀保監：前瞻應對不良資產反彈

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中國銀保監主席郭樹清。（新浪財經網）
中國銀保監主席郭樹清。（新浪財經網）

中國大陸銀保監主席郭樹清廿三日主持召開黨委擴大會議，要求認真領悟在嚴峻挑戰下做好經濟工作的「五個根本」規律性認識，準確把握明年經濟工作的總體要求、主要目標、政策取向和重點任務，結合銀行業保險業實際抓好細化落實。他強調，要前瞻應對不良資產反彈，精準防控重點領域金融風險。這顯示，大陸金融機構不良資產問題嚴重。

據香港信報財經網，會議指出，加快構建金融有效服務實體經濟的體制機制，助推經濟轉型和結構調整，增強產業鏈供應鏈自主可控能力，暢通國內大循環。推進更高水平金融開放，促進國內國際「雙循環」。二是助力提升國民經濟整體效能，持續優化金融資源配置，加大對科技創新、小微企業、綠色發展的金融支持，強化普惠金融服務。支持擴大國內需求，激發消費潛在活力。

三是抓好各種存量風險化解和增量風險防範。保持宏觀槓桿率基本穩定，前瞻應對不良資產反彈，精準防控重點領域金融風險。多渠道補充銀行資本金，推動中小銀行深化改革，堅決打擊各種逃廢債行為。四是深化金融供給側結構性改革，加快推動理財、信託轉型發展，培育壯大機構投資者，完善債券市場法制，促進多層次資本市場發展。五是完善現代金融監管體系，強化反壟斷和防止資本無序擴張，堅持金融創新必須在審慎監管的前提下進行。

實體經濟 金融風險

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