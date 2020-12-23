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官方調查：中國成年男性平均身高近1.7米

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
大陸國新辦發布《中國居民營養與慢性病狀況報告（2020）年》，中國成年男性平均身高近一米七。（國新網）
大陸國新辦發布《中國居民營養與慢性病狀況報告（2020）年》，中國成年男性平均身高近一米七。（國新網）

大陸國新辦23日發布《中國居民營養與慢性病狀況報告（2020）年》指出，中國成年人的平均身高及體重均有增長，而中國成年男性平均身高近一米七。

報告中顯示，18至44歲的中國男性平均身高為169.7公分，中國女性平均身高158.0公分，分別較2015年的數據增加1.2公分和0.8公分。

數據又指，超重肥胖問題不斷凸顯，18歲及以上居民男性和女性的平均體重分別為69.6公斤和59公斤，較2015年結果分別增加3.4公斤和1.7公斤。城鄉各年齡組居民超重肥胖率繼續上升，18歲及以上居民超重率和肥胖率分別為34.3%和16.4%。

據中新網報導，這份報告中的數據具有國家和省級代表性，調查由大陸國家衛健委聯合中國疾控中心、國家癌症中心、國家心血管病中心等於2015年至2019年期間開展，告調查覆蓋中國大陸31個省份的近6億人口，現場調查人數逾60萬。

男性 肥胖 癌症

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