官方調查：中國成年男性平均身高近1.7米

今年10月18日，上海的安徽籍夫婦劉義功、時紅蓮向陸媒求助，高調尋找19年前被他們棄養的兒子。夫婦倆很快就接到親生兒子遠在河南濟源的消息。經過警方DNA鑑定結果顯示，濟源承留鎮玉陽村的韓全欣確為兩人的親生兒子。

2020-12-23 11:28