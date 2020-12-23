大陸成年男子平均身高近170公分、女子158公分 平均體重也增加了

大陸公布新一代中國成人平均身高，男性平均身高169.7公分，女性平均身高158.0公分，與2015年發布的結果相比分別增加1.2公分和0.8公分。

大陸國新辦上午公布「中國居民營養與慢性病狀況報告（2020）年」，自2015年至2019年，大陸國家衛健委組織中國疾控中心、國家癌症中心、國家心血管病中心開展新一輪中國居民慢性病與營養監測，覆蓋大陸31個省（區、市）近6億人口，現場調查人數超過60萬的報告。

這項報告針對18-44歲大陸成年人所作的調查顯示，大陸成年人除繼續長高外，超重肥胖問題也不斷凸顯。18歲及以上男性和女性的平均體重分別為69.6公斤和59公斤，與2015年發佈結果相比分別增加3.4公斤和1.7公斤。這也說明大陸成年人攝取的營養愈來愈好，有利身高和體重的增加。