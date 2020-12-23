聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸掀新能源造車狂潮 5年後產量將是銷量6倍

聯合報 / 記者林則宏
大陸各地近年來掀起新能源汽車投資熱潮，圖為北汽昆明基地新能源車輛生產線。新華社
大陸各地近年來掀起新能源汽車投資熱潮，圖為北汽昆明基地新能源車輛生產線。新華社

大陸產業投資一窩蜂的現象，又在新能源汽車領域出現。上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》指出，預估2025年大陸新能源汽車年銷量將超過500萬輛，但年產能將達到3,000萬輛。亦即5年後，大陸新能源汽車產量將是銷量的6倍。

在2012年大陸國務院公布「節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年）」後，就為大陸新能源汽車投資狂潮揭開序幕。

過去幾年，大陸先後推出新能源汽車免徵車輛購置稅和車船使用稅等獎勵措施，中央與地方也積極以財政補貼等手段，鼓勵新能源汽車的投資與消費。

因此，2015年起，大陸新能源汽車就進入高速發展期，迄今大陸新能源汽車產銷量、保有量已連續五年居世界之冠。

界面新聞統計，從2015年至2020年，大陸就新增202個新能源汽車整車生產項目，總投資超過人民幣1.2兆元（約新台幣5.16兆元），總產能規劃達3,000萬輛。

人民網報導，今年1至11月，大陸新能源汽車累計銷售110.9萬輛，較去年同期成長3.9%。

界面新聞指出，目前大陸新能源汽車整車生產項目數量排名前三的省份分別為江蘇、浙江和江西。其中，江蘇已有31個新能源汽車整車生產項目，比排名第二的浙江多出10個，數量優勢明顯。

在投資金額上，江蘇也遙遙領先，總投資額為人民幣2,103億元（約新台幣9,047億元），在各省總投資額中占比達17.5%。浙江、廣東投資額占總投資額比例也都超過10%。

在規劃產能方面，江蘇的新能源汽車整車生產項目產能規劃已超過500萬輛，江西、浙江的產能規劃也都超過300萬輛。

報導稱，今年截至12月18日，大陸新增新能源汽車相關企業數量高達6萬2,661家，比去年同期增加74%，為5年來最高。

目前大陸全國新能源汽車相關企業數量更超過19萬家，有6個省份新能源汽車相關企業數量超過1萬家。其中，廣東省企業數量最多，達到2.47萬家。

根據中國汽車工業協會的數據，今年前十一個月，大陸新能源汽車滲透率達到4.94%。大陸「新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）」提出，到2025年，新能源汽車新車銷售量要達到汽車新車銷售總量的20%左右。

按中國汽車工業協會相關數據推算，2025年新能源汽車銷量將超過500萬輛。但前述202個新能源汽車整車生產項目多將於2025年前投產，若按年產能3,000萬輛的規劃計算，屆時大陸新能源汽車的產量將是銷量的6倍。

廣東 人民幣 國務院

延伸閱讀

未來在大陸菜點太多吃不完 恐被收取廚餘處理費

大陸將研發時速400公里高鐵、600公里磁懸浮技術

陸發改委：電力需求超預期

大陸遊戲銷售 年增2成

相關新聞

投行家看半導體人才大戰》為什麼中國挖角蔣尚義、梁孟松，卻不自己栽培？

最近國外媒體上有一篇文章，稱台灣為全世界最重要的地方，主要原因是台灣的科技實力，特別在半導體領域的世界地位。現在中美科技大戰，美國就是以半導體制約中國，卡死華為。

深圳制定2035年目標：人均GDP比今年成長一倍

中共深圳市第六屆委員會第十七次全體會議於22日舉行。深圳特區報報導，會議審議通過《中共深圳市委關於制定深圳市國民經濟和社...

大陸成年男子平均身高近170公分、女子158公分 平均體重也增加了

大陸公布新一代中國成人平均身高，男性平均身高169.7公分，女性平均身高158.0公分，與2015年發布的結果相比分別增...

大陸掀新能源造車狂潮 5年後產量將是銷量6倍

大陸產業投資一窩蜂的現象，又在新能源汽車領域出現。上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》指出，預估2025年大陸新能源汽車年...

大陸將研發時速400公里高鐵、600公里磁懸浮技術

大陸國家鐵路局總工程師嚴賀祥22日在國務院新聞辦公室舉行的記者會上表示，「十四五」期間（2021年至2025年），大陸將...

才帶回月壤…中國航天遭美制裁

一個月後就要下台的美國川普政府，仍持續加大對中國大陸的限制力度。美國國務院廿一日擴大限制中共官員的簽證，表示「美國不歡迎...

陸鐵礦石期貨降溫 祭限額交易

大陸近期鐵礦石市場價格波動頻繁，大連商品交易所發布公告，自昨（22）日起，非期貨公司會員或者客戶，在鐵礦石期貨單個合約上...

最牛地級市落戶 江蘇蘇州大鬆綁

有大陸「最牛地級市」稱號的江蘇省蘇州市，發布戶籍新政，只要在當地租房子就可以落戶，預計將有助於吸引年輕人到蘇州工作，並帶...

陸發改委：電力需求超預期

針對近期湖南、江西、浙江等地近期紛紛實施限電措施，大陸國家發改委秘書長趙辰昕指出，多部門已聯合採取措施，如通過提高發電能...

上海限電？ 台商沙盤推演

大陸南方各省市限電令有擴大的跡象，上海22日也傳出要停電的消息，讓不少上海市民擔憂，是否也出現缺電危機，上海台協常務副會...

洪文山扎根雲南十年 開花結果

雲南省玉溪城南高倉街道排山營一個種植蘭花的大棚一側幾間臨時搭建的房子裡，住著來自台灣的洪文山和他的妻子、女兒。來雲南之前...

中標浙能樂清電廠 主機設備德陽造

近日，東方電氣集團中標浙能樂清電廠三期工程2×1000MW超超臨界燃煤機組三大主機設備，包括汽輪機設備、發電機設備、鍋爐...

熱門新聞

當年嫵媚神態被稱「蛇蠍美人」 勞榮枝如今蒼老難辨

投行家看半導體人才大戰》為什麼中國挖角蔣尚義、梁孟松，卻不自己栽培？

不要玩食物！中國麥當勞推「Oreo餐肉堡」網友狠批

瓊瑤等逾百作家聯署 籲媒體封殺「抄襲剽竊者」于正、郭敬明

中俄戰機 再次聯合巡航日本海與東海

華為小公主微博首發自拍照 「高顏值」引網友熱議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。