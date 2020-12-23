投行家看半導體人才大戰》為什麼中國挖角蔣尚義、梁孟松，卻不自己栽培？

摘要 1.中芯這次挖角蔣尚義，可謂得不償失。因為梁孟松是技術關鍵人物，而中芯正處正在技術世代交替的階段，陣前換將是大忌。 2.台灣未來最有價值的，不是股票、土地，也不是台積電或聯發科，而是人才。我們的口袋沒有別人深，但腦袋絕對價值連城。

最近國外媒體上有一篇文章，稱台灣為全世界最重要的地方，主要原因是台灣的科技實力，特別在半導體領域的世界地位。現在中美科技大戰，美國就是以半導體制約中國，卡死華為。

繼華為之後，美國近期又將大陸晶圓代工龍頭中芯國際納入黑名單，影響程度不下於華為。在這個關鍵時刻，上週前台積電共同營運長蔣尚義加入中芯擔任副董事長，並導致現任中芯執行長、前台積電研發主管梁孟松憤而向董事會辭職的新聞，特別引人注目。

這個新聞有幾層意義：

第一、大陸半導體產業主要是靠台灣人撐起一片天。20年前，中芯就是由台積電前廠長張汝京所成立，之後CEO也有台灣人。

第二、大陸現在正處在半導體產業最關鍵時刻。十四五計畫，大陸強調科技自主，未來將投入10兆人民幣發展半導體，否則不只被美國「卡脖子」，還會受制於台灣。

第三、中芯是大陸半導體產業核心。大陸其他投資計畫，如武漢弘芯，都是民間圈錢的幌子，唯有中芯是真材實料。過去三年在梁孟松帶領下技術突飛猛進，雖和台積電仍有10年以上差距，但已是了不起的成就，中芯今年A股IPO募集到500億人民幣。

梁孟松被稱為台積電叛將，連受人尊敬的蔣尚義也被扣上這頂帽子。台積電董事長雖表示尊重個人意願，但蔣忿忿不平，表示他只是一個單純的技術人，而中芯能實現他人生的夢想。

除了中芯以外，另一個在大陸造成影響力的人物，是前紫光執行副總裁、前華亞科董事長高啟全。紫光當年差點併購矽品，最近卻出現財務問題。高啟全大概是有先見之明，在幾個月前就請辭了。

台灣高階菁英為何要去大陸工作？有幾個理由，但絕對不是為了錢，但低層工程師可能是因為錢，大約為台灣的2-3倍。首先是市場，大陸實在太大了，而且有政府全力支持；其次是資金，揮金如土沒有短期KPI；再者是影響力，從30分做到70分，比從95分做到99分，會更有成就感。

當今中國大陸最大的問題，在於體制。在歐美資本主義社會，總經理是專業經理人，向董事會負責，但中國大陸還有一個更大的主子，那就是黨，沒有人能比黨更大。黨可以決定每一個人的生死，馬雲在螞蟻上市之前講錯了話，批評政府，導致345億美元的IPO一夕之間泡湯，就是最好的例子。

中芯這次挖角蔣尚義，可謂得不償失。因為梁孟松是技術關鍵人物，而中芯正處正在技術世代交替的階段，陣前換將是大忌。此外，蔣尚義表示其最有興趣的是先進世代的技術，現在梁跑了，他可能要接起日常營運，而這並不是一件有趣的工作。

對於梁孟松而言，他仍然有很多機會，比如說幫忙華為打造半導體事業、重新改造紫光（如同他成功地重整中芯）、或擔任中國大陸千億半導體大基金的操盤人。台積電赴美投資120億美元，中國政府拿1,000億元給能幹的台灣人操盤，絕對比自己土法煉鋼要值得，但為何失敗機率很高？關鍵就在於實行「國家資本主義」。

台灣股市、房市漲，唯獨沒有漲的就是薪資，只有台積電全面調薪20%。台灣新創企業估值太低，連一個像樣的獨角獸都沒有，大陸如果想吸引台灣人才，絕不能以國營企業模式，而必須用新創投資模式。台灣新創現在募一億元新台幣已很難得，但如在大陸單位可能換成人民幣，甚至美金！

Google來台併購宏達電手機事業部，不要股票、不要資產，只要2,000個工程師，說明台灣人才太好太便宜。兩岸人才適度交流，可以使台灣待遇回到合理水平，台積電就是明證。真正價值的實現不是來自薪水，而是資本利得。郭台銘前身邊最年輕事業群總經理在大陸創立萬魔聲學，周杰倫入股，近期將在A股上市。

台灣未來最有價值的，不是股票、土地，也不是台積電或聯發科，而是人才。我們的口袋沒有別人深，但腦袋絕對價值連城。死守在台灣絕對不可能實現價值，一定要走出去，當然不一定是中國大陸。未來不可能每個人都幫台積電打工，機會在於創造下一個台積電，只要有十分之一的價值就不得了！

未來10年是台灣人才在全球創造價值、實現價值的關鍵時刻！

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