快訊

吳德榮：下周跨年最強冷空氣到挑戰寒流 北部剩10度

NBA Live／話題大戰 籃網杜蘭特開幕對決老東家勇士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投行家看半導體人才大戰》為什麼中國挖角蔣尚義、梁孟松，卻不自己栽培？

商業周刊 / 黃齊元／商周.com專欄作家
台積電前共同營運長蔣尚義。圖／聯合報系資料照片
台積電前共同營運長蔣尚義。圖／聯合報系資料照片

摘要

1.中芯這次挖角蔣尚義，可謂得不償失。因為梁孟松是技術關鍵人物，而中芯正處正在技術世代交替的階段，陣前換將是大忌。

2.台灣未來最有價值的，不是股票、土地，也不是台積電或聯發科，而是人才。我們的口袋沒有別人深，但腦袋絕對價值連城。

最近國外媒體上有一篇文章，稱台灣為全世界最重要的地方，主要原因是台灣的科技實力，特別在半導體領域的世界地位。現在中美科技大戰，美國就是以半導體制約中國，卡死華為。

繼華為之後，美國近期又將大陸晶圓代工龍頭中芯國際納入黑名單，影響程度不下於華為。在這個關鍵時刻，上週前台積電共同營運長蔣尚義加入中芯擔任副董事長，並導致現任中芯執行長、前台積電研發主管梁孟松憤而向董事會辭職的新聞，特別引人注目。

這個新聞有幾層意義：

第一、大陸半導體產業主要是靠台灣人撐起一片天。20年前，中芯就是由台積電前廠長張汝京所成立，之後CEO也有台灣人。

第二、大陸現在正處在半導體產業最關鍵時刻。十四五計畫，大陸強調科技自主，未來將投入10兆人民幣發展半導體，否則不只被美國「卡脖子」，還會受制於台灣。

第三、中芯是大陸半導體產業核心。大陸其他投資計畫，如武漢弘芯，都是民間圈錢的幌子，唯有中芯是真材實料。過去三年在梁孟松帶領下技術突飛猛進，雖和台積電仍有10年以上差距，但已是了不起的成就，中芯今年A股IPO募集到500億人民幣。

梁孟松被稱為台積電叛將，連受人尊敬的蔣尚義也被扣上這頂帽子。台積電董事長雖表示尊重個人意願，但蔣忿忿不平，表示他只是一個單純的技術人，而中芯能實現他人生的夢想。

除了中芯以外，另一個在大陸造成影響力的人物，是前紫光執行副總裁、前華亞科董事長高啟全。紫光當年差點併購矽品，最近卻出現財務問題。高啟全大概是有先見之明，在幾個月前就請辭了。

台灣高階菁英為何要去大陸工作？有幾個理由，但絕對不是為了錢，但低層工程師可能是因為錢，大約為台灣的2-3倍。首先是市場，大陸實在太大了，而且有政府全力支持；其次是資金，揮金如土沒有短期KPI；再者是影響力，從30分做到70分，比從95分做到99分，會更有成就感。

當今中國大陸最大的問題，在於體制。在歐美資本主義社會，總經理是專業經理人，向董事會負責，但中國大陸還有一個更大的主子，那就是黨，沒有人能比黨更大。黨可以決定每一個人的生死，馬雲在螞蟻上市之前講錯了話，批評政府，導致345億美元的IPO一夕之間泡湯，就是最好的例子。

中芯這次挖角蔣尚義，可謂得不償失。因為梁孟松是技術關鍵人物，而中芯正處正在技術世代交替的階段，陣前換將是大忌。此外，蔣尚義表示其最有興趣的是先進世代的技術，現在梁跑了，他可能要接起日常營運，而這並不是一件有趣的工作。

對於梁孟松而言，他仍然有很多機會，比如說幫忙華為打造半導體事業、重新改造紫光（如同他成功地重整中芯）、或擔任中國大陸千億半導體大基金的操盤人。台積電赴美投資120億美元，中國政府拿1,000億元給能幹的台灣人操盤，絕對比自己土法煉鋼要值得，但為何失敗機率很高？關鍵就在於實行「國家資本主義」。

台灣股市、房市漲，唯獨沒有漲的就是薪資，只有台積電全面調薪20%。台灣新創企業估值太低，連一個像樣的獨角獸都沒有，大陸如果想吸引台灣人才，絕不能以國營企業模式，而必須用新創投資模式。台灣新創現在募一億元新台幣已很難得，但如在大陸單位可能換成人民幣，甚至美金！

Google來台併購宏達電手機事業部，不要股票、不要資產，只要2,000個工程師，說明台灣人才太好太便宜。兩岸人才適度交流，可以使台灣待遇回到合理水平，台積電就是明證。真正價值的實現不是來自薪水，而是資本利得。郭台銘前身邊最年輕事業群總經理在大陸創立萬魔聲學，周杰倫入股，近期將在A股上市。

台灣未來最有價值的，不是股票、土地，也不是台積電或聯發科，而是人才。我們的口袋沒有別人深，但腦袋絕對價值連城。死守在台灣絕對不可能實現價值，一定要走出去，當然不一定是中國大陸。未來不可能每個人都幫台積電打工，機會在於創造下一個台積電，只要有十分之一的價值就不得了！

未來10年是台灣人才在全球創造價值、實現價值的關鍵時刻！

【延伸閱讀】


蔣尚義回鍋中芯引爆內鬨 聯合CEO梁孟松傳已提辭呈
中國下猛藥！祭出陸半導體廠「免稅10年」，哪些台廠要小心？
才制裁「澳洲煤礦」，中國聖誕飾品工廠就被限電停工⋯發生什麼事？
英國人，竟得在暖氣和食物中二選一！聯合國史上第一次救濟「先進國家」

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

中芯 台積電 半導體 台灣人 蔣尚義

延伸閱讀

中國市場，對台灣有多重要？經濟學人：就像中國有多麼依賴台灣半導體

馬斯克與中共交好又供貨美軍，「走鋼索」行徑恐惹火上身

本土零確診破功，收盤大跌207點...台股要反轉了？股市大咖：並不會！

上海限電？ 台商沙盤推演

相關新聞

投行家看半導體人才大戰》為什麼中國挖角蔣尚義、梁孟松，卻不自己栽培？

最近國外媒體上有一篇文章，稱台灣為全世界最重要的地方，主要原因是台灣的科技實力，特別在半導體領域的世界地位。現在中美科技大戰，美國就是以半導體制約中國，卡死華為。

上海限電？ 台商沙盤推演

大陸南方各省市限電令有擴大的跡象，上海22日也傳出要停電的消息，讓不少上海市民擔憂，是否也出現缺電危機，上海台協常務副會...

才帶回月壤…中國航天遭美制裁

一個月後就要下台的美國川普政府，仍持續加大對中國大陸的限制力度。美國國務院廿一日擴大限制中共官員的簽證，表示「美國不歡迎...

大陸遊戲銷售 年增2成

2020年度中國遊戲產業年會22日在廣州舉行。會上，中國音數協遊戲工委與中國遊戲產業研究院發布的《2020年中國遊戲產業...

陸鐵礦石期貨降溫 祭限額交易

大陸近期鐵礦石市場價格波動頻繁，大連商品交易所發布公告，自昨（22）日起，非期貨公司會員或者客戶，在鐵礦石期貨單個合約上...

最牛地級市落戶 江蘇蘇州大鬆綁

有大陸「最牛地級市」稱號的江蘇省蘇州市，發布戶籍新政，只要在當地租房子就可以落戶，預計將有助於吸引年輕人到蘇州工作，並帶...

陸發改委：電力需求超預期

針對近期湖南、江西、浙江等地近期紛紛實施限電措施，大陸國家發改委秘書長趙辰昕指出，多部門已聯合採取措施，如通過提高發電能...

洪文山扎根雲南十年 開花結果

雲南省玉溪城南高倉街道排山營一個種植蘭花的大棚一側幾間臨時搭建的房子裡，住著來自台灣的洪文山和他的妻子、女兒。來雲南之前...

中標浙能樂清電廠 主機設備德陽造

近日，東方電氣集團中標浙能樂清電廠三期工程2×1000MW超超臨界燃煤機組三大主機設備，包括汽輪機設備、發電機設備、鍋爐...

陸挺微企 續推貸款延期還息

大陸國務院總理李克強在國務院常務會議宣布，對辦理貸款延期還本付息且期限不少於六個月的地方法人銀行，繼續按貸款本金1%給予...

【經濟彭博周報】大陸延後退休年齡 引發民怨

退休年齡全球最小國家之一的中國大陸，為因應人口結構快速老化的問題，擬延後退休年齡，但此舉引發民怨，考驗北京推動改革的能力。

陸規範網路平台企業 不得低價傾銷等九項行為

針對網路平台賣菜等搶底層菜販賣菜錢行為，大陸國家市場監管總局今天下午聯合商務部組織召開規範社區團購秩序行政指導會，會議要...

熱門新聞

結婚20年！醫院檢查才知妻是男兒身 夫嚇傻

大陸「長征八號」運載火箭即將首飛 三大賣點搶國際市場

當年嫵媚神態被稱「蛇蠍美人」 勞榮枝如今蒼老難辨

廣州多區大停電 官方稱與「限電」無關

不要玩食物！中國麥當勞推「Oreo餐肉堡」網友狠批

網傳上海今天也要停電？官方稱：是「計畫停電」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。