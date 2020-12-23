最牛地級市落戶 江蘇蘇州大鬆綁

有大陸「最牛地級市」稱號的江蘇省蘇州市，發布戶籍新政，只要在當地租房子就可以落戶，預計將有助於吸引年輕人到蘇州工作，並帶動當地的消費及創業，這也是近十天來，第五個宣布放開放寬落戶門檻的重要城市。

第一財經日報報導，蘇州市發布「市政府辦公室關於進一步推動非戶籍人口在城市落戶的實施意見」（簡稱「意見」）提出，落實租賃房屋常住人口在社區公共戶落戶政策，經房屋所有權人的同意可以在房屋所在地落戶，也可以在房屋所在地的社區落戶，破除隱形門檻。

蘇州並與南京在積分落戶時，實現居住證年限和社保年限積累互認。並探索與無錫、常州等具備條件的都市圈率先實現戶籍准入年限同城化累積互認。

今年上半年，蘇州實現規模以上工業總產值人民幣1.55兆元，已成為全大陸第一大工業城市，產業的快速發展也吸引大量人口流入，數據顯示，目前蘇州全市常住人口1,075萬人，戶籍人口722.6萬人，淨流入人口達352.3萬人，淨流入規模位居全大陸第八。

廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，蘇州放鬆落戶條件，不僅有利於留住外來工作人員，而且有利於蘇州做大做強城市規模，提升中心城市的集聚能力和輻射能力。

丁長發指出，現在除個別超大城市的落戶門檻比較高以外，大部分城市的落戶門檻已經放得很低，在人口老齡化、勞動年齡人口占比下滑的情況下，一二線城市都在抓緊吸引外來人口尤其是年輕人落戶，年經人是消費、創新創業和就業的主體，有年輕人的城市才有未來。

不僅是蘇州，福建省福州市14日印發「關於進一步降低落戶條件壯大人口規模若干措施的通知」提出，明年全面開放落戶限制，實現落戶「零門檻」等。

江蘇省無錫市15日對「無錫市戶籍准入登記規定」進行了修改，全面取消江陰、宜興行政區域內的落戶限制。

一線城市的廣東省廣州市，16日發布關於公開徵求「廣州市差別化市外遷入管理辦法」的意見通告，擁有大學學歷就可以在白雲區、黃埔區、花都區、番禺區、南沙區、從化區和增城區七個行政區落戶。

山東省青島市14日召開擴大會議，研究審議「關於進一步深化戶籍制度改革的意見（徵求意見稿）」，將繼續放寬中心城區、大幅放寬城區、全面開放縣域落戶政策。