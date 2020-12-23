陸鐵礦石期貨降溫 祭限額交易

大陸近期鐵礦石市場價格波動頻繁，大連商品交易所發布公告，自昨（22）日起，非期貨公司會員或者客戶，在鐵礦石期貨單個合約上的單日開倉量不得超過2,000手。

這已經是大商所在今年12月，第六次對鐵礦石期貨進行干預，顯示鐵礦石期貨市場監管再次升級，鐵礦石期貨價格應聲大跌。

受消息影響，昨（22）日收盤，鐵礦石主力合約跌4.78%，報每噸人民幣1,055元。

騰訊財經報導，該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當日在鐵礦石期貨單個合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。

套期保值交易和做市交易的開倉數量不受限制；此外，具有實際控制關係的帳戶按照一個帳戶管理。

第一財經日報報導，大商所同時還發布「關於就調整鐵礦石持倉限額公開徵求意見的公告」，表示為強化鐵礦石市場風險管理，大商所擬調整鐵礦石期貨持倉限額相關規定，就擬調整的鐵礦石限倉標準和實施時間公開徵求市場意見。

鐵礦石價格在2008年大漲之後，整體一直處於下跌通道中，2013年1月到3月，鐵礦石一度漲到每噸價格突破人民幣1,000元，但是持續時間不長，成為近八年以來的一個歷史最高位。

2019年，受巴西淡水河谷尾礦潰壩，以及澳洲風災影響，鐵礦石減產，價格一度飆升到每噸人民幣880元，但隨著後續一系列措施，價格也並未維持很久。

但2020年下半年開始的價格飆升，已經重新回到了2013年的最高位，對市場而言已經不再是最初的興奮和喜悅，反而滋生了更多的擔憂和恐慌。

鐵礦石的狂飆，也引起行業相關部門的注意，中國鋼鐵工業協會10日組織中國寶武、沙鋼、鞍鋼等鋼鐵企業召開鐵礦石市場座談會，並認為當前鐵礦石價格上漲已偏離供需基本面，市場定價機制已經失靈，資本炒作跡象明顯，呼籲相關監管部門盡快介入。