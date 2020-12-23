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上海限電？ 台商沙盤推演

經濟日報 / 特派記者林宸誼／上海22日電
大陸各省市限電令有擴大的跡象。圖為電力工人在維修電力設施。（中新社）
大陸各省市限電令有擴大的跡象。圖為電力工人在維修電力設施。（中新社）

大陸南方各省市限電令有擴大的跡象，上海22日也傳出要停電的消息，讓不少上海市民擔憂，是否也出現缺電危機，上海台協常務副會長李崇章說，上海極少在停電，若真要停電，當地供電局都會提前通知，企業可以透過調班的方式解決，實在真不行就會租發電機。

李崇章指出，上海很少停電，除非是例行檢修，而且會提前通知，停電時間不超過12小時，他20多年前剛到長三角設廠，偶爾可能還會遇到停電，當時開工廠的都會買發電機，以備不時之需，但現在這種臨時停電狀況真的很少見。

大陸國家電網上海公司22日緊急發布「情況說明」指出，網傳停電通知實際上是「計劃停電公告」，主要是對設備進行日常檢修等需要，對特定區域在特定時段內實施的停電。不過，國家電網上海公司並未說明停電的區域。

網路傳出一則題為「上海市明日停電通知2020.12.22」的貼文，指稱上海全市多個地區將實施計劃停電，且停電時間從6時至18時長達12小時。

上海解放日報微信公眾號表示，目前上海發用電整體呈「緊平衡」態勢，雖然用電負荷增加明顯，但沒有缺電，透過發揮大電網資源優化配置平台作用，可全力保障上海電網「迎峰度冬」期間電力安全有序供應。

不僅是上海，21日還傳出廣東各地出現停電的消息，經查證是因設備故障，影響到廣州三元里、羅沖圍一帶部分使用者用電，廣州供電局也在官微發布，大約半小時後就已全部恢復供電。

澳門台協會長簡廷在表示，1992年到深圳設廠時，電力偶爾會供應不足，當時的確還有買柴油發電機備用，後來因為要就近服務顧客，把工廠搬到珠海，就沒遇過停電，也沒有買發電機。

簡廷在指出，珠海市偶爾因為設備例行檢修，會提前發停電通知好讓民眾因應，在珠海幾乎很少遇過停電，而且停電時間不超過12小時，若是下周三要停電的話，就會跟員工商量，請員工這周六來補班，下周三就當調休。

而深圳、東莞、中山、梅州等地台商也反映，並沒有遇到停電限電的狀況。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

停電 上海 電通

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