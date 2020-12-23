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中標浙能樂清電廠 主機設備德陽造

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
東方電氣集團中標浙能樂清電廠三期工程，圖為鳥瞰樂清電廠。圖／本報四川德陽傳真
東方電氣集團中標浙能樂清電廠三期工程，圖為鳥瞰樂清電廠。圖／本報四川德陽傳真

近日，東方電氣集團中標浙能樂清電廠三期工程2×1000MW超超臨界燃煤機組三大主機設備，包括汽輪機設備、發電機設備、鍋爐設備，將分別由東方電氣旗下的東方汽輪機、東方電機、東方鍋爐供貨，在「裝備智造之都」四川省德陽市生產製造。

該項目位於浙江省溫州市樂清市南嶽鎮，項目總投資約70億元，建設工期三年。專案靠近浙江省電力負荷中心，建成後將進一步緩解浙江電網的用電緊張局面，優化電力結構，提高電網調度運行的靈活性、經濟性和可靠性，為浙江經濟發展提供強有力的能源保障。

據悉，該工程將採用東方汽輪機自主百萬高效一次再熱超超臨界燃煤機組技術，在一期2台600MW、二期2台660MW機組基礎上進行擴建，規劃裝機2台1000MW超超臨界清潔高效燃煤發電機組；同步實施脫硫、脫硝裝置，全面實現煙氣汙染物超低清潔排放。

經過近年持續性的技術優化和升級，東方電氣「三大主機」設備，在產品品質和性能指標上已處於大陸領先水準，汽輪機、發電機、鍋爐設備均有優異表現。未來，「德陽造」將一如既往秉承綠色發展理念，持續打造高端裝備製造產品，以綠色動力驅動能源清潔低碳安全高效利用，驅動經濟社會高品質發展。

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