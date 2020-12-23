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洪文山扎根雲南十年 開花結果

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
洪文山（右）精心培育精品蘭種墨蘭。圖／本報雲南玉溪傳真
洪文山（右）精心培育精品蘭種墨蘭。圖／本報雲南玉溪傳真

雲南省玉溪城南高倉街道排山營一個種植蘭花的大棚一側幾間臨時搭建的房子裡，住著來自台灣的洪文山和他的妻子、女兒。來雲南之前，洪文山在台灣是一名珠寶設計師；現在，他成為蘭花專家。

洪文山從2004年開始，隨哥哥到雲南考察茶葉市場，此後便常往返雲南和台灣。一天下午，他在公司裡遇到來學習茶藝的李長慧，對這位樸實善良的雲南哈尼族姑娘一見傾心，兩人就此因茶而結緣。

洪文山跟隨哥哥遍訪各地茶山，被玉溪大山稀有的蘭花深深吸引住了，他毅然決定尋找讓自己更快樂的事業，到雲南栽種蘭花。

「我們都喜歡安靜，所以要找一個能養花，又安靜的地方。」洪文山說，經過多番考察，2010年，他和妻子在排山營租下一片地，栽培了1.8畝的精品蘭花。洪文山對蘭花很是著迷，在他看來，栽培蘭花和做珠寶設計一樣，都是創造藝術，蘭園裡都是他精心培育的「寶貝」。「這株蘭花開出來像少女的臉，這株你看像什麼？」洪文山對蘭花品種和習性侃侃而談，如數家珍。他結交了很多玉溪的蘭友，經常相約賞花、品茗、交流心得。在洪文山的的蘭園裡，他精心培育了一株從台灣帶來的墨蘭，墨蘭在春節前後開花，又名報歲蘭。

蘭香為伴，洪文山一家過著詩意的田園生活。每年夏天雨水落地，野生菌由土裡鑽出；這時，洪文山和妻子帶上女兒，提著竹籮，到村後鳳凰水庫的山上撿菌子。妻子是雲南人，認識很多菌子，在妻子的帶領下，紅的、綠的、黃的，各種各樣的菌子，讓洪文山和女兒大開眼界，得享山珍美味。

李長慧的老家在普洱，那裡山清水秀，每年稻穀豐收時，洪文山夫婦都會帶著女兒回老家打穀子。在洪文山眼中，農村生活充滿了樂趣；日出而作，日落而息，人與自然和諧共處，他們一家很享受原生態的恬淡生活。

「我教女兒說閩南語，女兒教我說玉溪話。」在玉溪生活的十年裡，洪文山逐漸融入了這座滇中城市，不僅能聽懂玉溪方言，還說玉溪方言和大家交流。一家人其樂融融地享受田園生活的同時，洪文山精心呵護著他從各地搜羅來的蘭花，還培植出不少獨有品種。他的蘭花事業在這塊土地上生根發芽，開花結果。

考察 珠寶

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