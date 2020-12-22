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陸規範網路平台企業 不得低價傾銷等九項行為

聯合報 / 特派記者陳言喬/北京即時報導
大陸限制互聯網平台低價傾銷行為，圖為阿里巴巴創辦人馬雲。（百度）
大陸限制互聯網平台低價傾銷行為，圖為阿里巴巴創辦人馬雲。（百度）

針對網路平台賣菜等搶底層菜販賣菜錢行為，大陸國家市場監管總局今天下午聯合商務部組織召開規範社區團購秩序行政指導會，會議要求，互聯網平台企業有「九不得」，不得有低價傾銷、不正當競爭等行為。

下午的行政指導會有阿里巴巴、騰訊、京東、美團、拼多多、滴滴等6家互聯網平台企業參加。官方稱，會議深入學習貫徹中共中央經濟工作會議精神，落實中共中央、國務院關於推動互聯網平台經濟健康發展的一系列決策部署，依法加強社區團購價格行為和反不正當競爭監管，規範社區團購市場秩序，維護公平競爭市場環境，確保民生得到有效保障和改善。

會議指出當前社區團購存在的低價傾銷及由此引起的擠壓就業等突出問題，希望互聯網平台企業切實踐行以人民為中心的發展理念，主動承擔更大的社會責任，在增創經濟發展新動能、促進科技創新、維護公共利益、保障和改善民生等方面體現更多作為、更多擔當。

會議強調，互聯網平台企業要嚴格規範社區團購經營行為，嚴格遵守「九個不得」：

一是不得通過低價傾銷、價格串通、哄抬價格、價格欺詐等方式濫用自主定價權。在依法降價處理鮮活商品、季節性商品、積壓商品等商品外，嚴禁以排擠競爭對手或獨佔市場為目的，以低於成本的價格傾銷商品。

二是不得違法達成、實施固定價格、限制商品生產或銷售數量、分割市場等任何形式的壟斷協議。

三是不得實施沒有正當理由的掠奪性定價、拒絕交易、搭售等濫用市場支配地位行為。

四是不得違法實施經營者集中，排除、限制競爭。經營者集中達到國務院規定申報標準的，應當事先申報，未申報的一律不得實施集中。

五是不得實施商業混淆、虛假宣傳、商業詆毀等不正當競爭行為，危害公平競爭市場環境。嚴禁編造、傳播虛假資訊或進行引人誤解的商業宣傳，損害競爭對手的商業信譽、商品聲譽，欺騙、誤導消費者。

六是不得利用資料優勢「殺熟」，損害消費者合法權益。

七是不得利用技術手段損害競爭秩序，妨礙其他市場主體正常經營。不得利用服務協定、交易規則以及技術等手段，對平台內經營者在平台內的交易、交易價格以及與其他經營者的交易等進行不合理限制或附加不合理條件，或者向平台內經營者收取不合理費用。

八是不得非法收集、使用消費者個人資訊，給消費者帶來安全隱患。

九是不得銷售假冒偽劣商品，危害安全放心的消費環境。

會議要求，各地市場監管部門要積極回應社會關切，加強調查研究，研判掌握社區團購市場動態，針對低價傾銷、不正當競爭等問題，創新監管方式，加大執法辦案力度，依法維護社區團購市場秩序。

國務院 中共

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