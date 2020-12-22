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明升暗降？陸京東數科CEO改任集團「幕僚長」

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
京東數科近日發布內部公告指出，原京東數科CEO陳生強將出任京東數科副董事長及京東集團幕僚長。圖／取自新浪科技
京東數科近日發布內部公告指出，原京東數科CEO陳生強將出任京東數科副董事長及京東集團幕僚長。圖／取自新浪科技

大陸京東集團旗下金融科技平台「京東數科」近日發布內部公告指出，前京東數科CEO陳生強將出任京東數科副董事長及京東集團幕僚長，直接向京東集團CEO劉強東彙報。同時，京東集團首席合規官李婭雲將接替陳生強擔任京東數科CEO，業界認為有「明升暗降」的意味。

路透報導，三名消息人士21日表示，李婭雲將統籌負責京東數科的日常經營管理，並協助陳生強做好戰略、產品和研發的落地。

公告還稱，此次任命是為了更好地順應瞬息萬變的行業局勢，積極擁抱大陸政策和監管的變化及要求，同時最大化發揮集團領軍人才優勢。

一名知情人士指出，「上午開的會，下午發的內部公告。」此次CEO人事變動較為突然，導火線可能是近期發生的低俗廣告，從最新的人事任命來看，這是公司7年以來從未出現過的組合。

對此次人事變動，多位京東數科在職、離職人士認為，陳生強此次調動，頗有「明升暗降」的意味，因其失去CEO身份，而副董事長和集團幕僚長的身份，「更像是虛職」。

京東數科21日晚間回應，出任京東數字科技副董事長及京東集團幕僚長，將有助於陳生強將更多精力聚焦前瞻發展和業務布局，憑藉其對行業的深刻理解和戰略洞察，在戰略規畫、產品打磨、技術升級上進一步構建數字科技業務的核心壁壘，協助劉強東從更高、更長遠的角度為京東數字科技超前謀畫、拓展未來。

京東數科解釋，這個管理層的任命提議也是京東集團輪崗制度的體現，目前京東集團的核心管理層在現有崗位上滿一定年限後都會轉至其他不同崗位進行輪崗，以此打造人才的綜合能力和多元視角。

界面新聞報導，日前，京東金融在抖音等短視頻平台投放的一系列借貸廣告引發輿論惡評，被批低俗無下限。15日晚間，京東金融發布致歉信指出，已第一時間將該影片下架，經過內部的嚴格調查，該短視頻傳播是因團隊管理不善、審查不嚴，導致違規上線。

京東集團官方微博「京東發言人」17日也對此發表致歉聲明，稱「京東金融短視頻廣告事件不僅僅是管理審核的問題，更是操作團隊的導向、文化和價值觀出了問題，一味的為了追求業績，迷失了自我，喪失了責任，丟掉了初心！」

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