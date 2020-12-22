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大陸遊戲市場今年成長二成 達1.2兆元

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
大陸今年遊戲市場實際銷售收入約新台幣1.2兆元，年增長達20.71%。圖為王者榮耀。圖／取自騰訊官網
大陸今年遊戲市場實際銷售收入約新台幣1.2兆元，年增長達20.71%。圖為王者榮耀。圖／取自騰訊官網

2020年度中國遊戲產業年會22日在廣州舉行。會上，中國音數協遊戲工委與中國遊戲產業研究院發布的《2020年中國遊戲產業報吿》稱，中國大陸今年遊戲市場實際銷售收入達人民幣2,786.87億元（約合新台幣1.2兆元）。

據中國證券報報導，《報吿》指出，2020年，中國大陸遊戲用戶數量保持穩定增長，用戶規模達6.65億人，按年增長3.7%。遊戲市場實際銷售收入人民幣2,786.87億元（約合新台幣1.2兆元），按年增長20.71%，保持快速增長。其中，中國自主研發遊戲國內市場實際銷售收入2,401.92億元，按年增長26.74%。

按照細分市場來看，客戶端遊戲市場和網頁遊戲市場繼續萎縮，實際銷售收入和市場佔比下降較為明顯。客戶端（APP）遊戲市場實際銷售收入559.2億元，按年下降9.09%。

網頁遊戲產品開服量減少，整體市場持續下降，網頁遊戲市場實際銷售收入僅為76.08億元，按年下降22.9%，按年增速呈現逐年下降的趨勢。

移動遊戲市場實際銷售收入2,096.76億元，按年增長32.61%。移動遊戲市場實際收入佔比為75.24%，客戶端遊戲市場實際收入佔比為20.07%，網頁遊戲市場實際銷售收入佔比為2.73%。移動遊戲收入佔據遊戲市場主要份額。

值得一提的是，2020年，中國電子競技遊戲快速發展，市場實際銷售收入為1,365.5億元，按年增長44.16%；電子競技遊戲用戶規模達4.88億人，按年增長9.65%，用戶數量保持穩定增長。

報吿認為，隨著中國5G商用正式落地，基站的不斷完善擴展，高速便捷的網絡基礎將推動雲遊戲、電競和VR產業的快速發展，電子競技產業的發展將與其他產業的融合程度逐漸深入。

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