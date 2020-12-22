快訊

專題／新冠疫苗爭奪戰開跑 台灣起步早為何還落後？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對網路巨企無序擴張 大陸全國人大明年修訂反壟斷法

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
在上月螞蟻集團上市遭叫停後，「反壟斷」成為大陸官方防止民間企業在特定領域坐大的既定政策。路透
在上月螞蟻集團上市遭叫停後，「反壟斷」成為大陸官方防止民間企業在特定領域坐大的既定政策。路透

上周在北京召開的中共中央經濟工作會議提出「強化反壟斷和防止資本無序擴張」後，為配合中共中央政策，大陸全國人大法工委發言人岳仲明昨表示，明年預定的重點立法工作，將包括修訂《反壟斷法》等法律，並制定印花稅法等稅收法律。

在上月螞蟻集團上市遭叫停後，「反壟斷」成為大陸官方防止民間企業在特定領域坐大的既定政策。上周五閉幕的中共中央經濟工作會議首次表明，要通過法律規範，完善平台企業壟斷認定、數據收集使用和消費者權益保護，堅決反對不正當競爭行為。

據香港星島網報導，岳仲明表示，全國人大明年的主要工作包括修改《反壟斷法》、《科學技術進步法》、《公司法》、《企業破產法》，制定期貨法及印花稅法等稅收法律等，以「貫徹新發展理念，構建新發展格局」，加強「重點領域、新興領域、涉外領域立法」。

中國現行《反壟斷法》是在2007年8月通過。至於要如何修訂，對大型民企特別是科技業是否產生效應，仍有待觀察。上月10日，大陸國家市場監督管理總局發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，被視為官方對網路巨企亮劍的訊號。

對於餐飲浪費嚴重和「人臉識別」被濫用等熱點問題，岳仲明表示，這些問題未來都將有法可依。《反食品浪費法》草案將在本月底的全國人大常委會會議上提請審議。草案共32條，對減少糧食、食品生產加工、儲存運輸等環節浪費作出原則性規定。

全國人大

延伸閱讀

陸外資安全審查非逐客 入CPTPP前奏

陸反壟斷法 明年翻修

挽救螞蟻 馬雲曾開出「暗盤」

陸特斯拉買氣熱 將加蓋充電站

相關新聞

挽救螞蟻 馬雲曾開出「暗盤」

螞蟻集團創辦人馬雲日前被監管單位約談的內容流出，消息人士透露，馬雲及螞蟻集團董事長井賢棟、行政總裁胡曉明在股票準備上市前...

上海台資連鎖餐飲 出現關店潮

受新冠疫情影響，今年上海已有宜芝多、馬可孛羅麵包等多家老牌台資連鎖餐飲撐不住，出現關店潮，包括進軍大陸近廿年的知名台資餐...

大陸遊戲市場今年成長二成 達1.2兆元

2020年度中國遊戲產業年會22日在廣州舉行。會上，中國音數協遊戲工委與中國遊戲產業研究院發布的《2020年中國遊戲產業...

對網路巨企無序擴張 大陸全國人大明年修訂反壟斷法

上周在北京召開的中共中央經濟工作會議提出「強化反壟斷和防止資本無序擴張」後，為配合中共中央政策，大陸全國人大法工委發言人...

陸專家：新冠疫苗接種不夠普及 對外開放恐受阻

大陸新冠肺炎疫苗即將開打，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏21日晚間接受央視新聞連線採訪時預期，未來接種疫苗速度...

陸監管網路金融 砍支付牌照

大陸官方持續提高網路金融監管力度，中國人民銀行公布的最新支付牌照信息顯示，今年已有四張支付牌照正式註銷，從支付牌照發放以...

新榮耀 拚明年賣1億支手機

華為出售手機品牌「榮耀」，如今榮耀手機正準備加速追回華為流失的市占。外電報導指出，新榮耀明年目標出貨1億支智慧手機，較今...

陸反壟斷法 明年翻修

大陸網路金融業者將面臨更嚴格的反壟斷法，大陸全國人大法工委發言人岳仲明昨（21）日在記者會上表示，明年預安排的重點立法工...

台資赴陸投資額 連六月成長

儘管兩岸關係持續惡化，台資前進大陸的步伐未停。經濟部投審會昨日公布統計，十一月台資赴大陸投資件數五十八件，年減百分之六，...

十年新高 陸股IPO金額飆2兆

無懼疫情衝擊，A股今年IPO金額逆勢成長至人民幣4,707億元（約新台幣2兆元），創十年新高，年增86%。另外，美中貿易...

股權未佔多數只能退出 一茶一坐前CEO：不後悔投入

「從最興盛的上百家店，到現在上海17家店都關了，還是會感到不捨。」此前接手一茶一坐部分股權的前CEO林盛智表示，畢竟他的...

陸特斯拉買氣熱 將加蓋充電站

特斯拉在大陸市場賣太好，導致充電樁不夠用，特斯拉對外事務副總裁陶琳日前表示，明年將加碼大陸北方地區的充電網絡布局。目前特...

熱門新聞

女穿婚紗在馬拉松終點想給「驚喜」 不料男友已中途退賽回家

上海男淘寶開店賣論文 10年獲利1300萬

這官又貪又愛嫖！6年買春200次 偏愛學生「有時1次要2人」

繼續為終止引渡努力 律師指孟晚舟行為與美國沒有關係

淘寶買露臂衫竟收到「壽衣」 網民質疑亂出貨一招獲全數退款

廣東省多地無預警停水停電斷網 街道漆黑一片

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。