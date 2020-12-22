對網路巨企無序擴張 大陸全國人大明年修訂反壟斷法

上周在北京召開的中共中央經濟工作會議提出「強化反壟斷和防止資本無序擴張」後，為配合中共中央政策，大陸全國人大法工委發言人岳仲明昨表示，明年預定的重點立法工作，將包括修訂《反壟斷法》等法律，並制定印花稅法等稅收法律。

在上月螞蟻集團上市遭叫停後，「反壟斷」成為大陸官方防止民間企業在特定領域坐大的既定政策。上周五閉幕的中共中央經濟工作會議首次表明，要通過法律規範，完善平台企業壟斷認定、數據收集使用和消費者權益保護，堅決反對不正當競爭行為。

據香港星島網報導，岳仲明表示，全國人大明年的主要工作包括修改《反壟斷法》、《科學技術進步法》、《公司法》、《企業破產法》，制定期貨法及印花稅法等稅收法律等，以「貫徹新發展理念，構建新發展格局」，加強「重點領域、新興領域、涉外領域立法」。

中國現行《反壟斷法》是在2007年8月通過。至於要如何修訂，對大型民企特別是科技業是否產生效應，仍有待觀察。上月10日，大陸國家市場監督管理總局發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，被視為官方對網路巨企亮劍的訊號。

對於餐飲浪費嚴重和「人臉識別」被濫用等熱點問題，岳仲明表示，這些問題未來都將有法可依。《反食品浪費法》草案將在本月底的全國人大常委會會議上提請審議。草案共32條，對減少糧食、食品生產加工、儲存運輸等環節浪費作出原則性規定。