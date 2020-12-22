陸專家：新冠疫苗接種不夠普及 對外開放恐受阻

大陸新冠肺炎疫苗即將開打，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏21日晚間接受央視新聞連線採訪時預期，未來接種疫苗速度快、普及面廣的國家，將加速互相開放。屆時如果國內疫苗接種不夠普及，向外開放則恐受阻。

大陸國務院新冠疫情聯防聯控機制19日舉行記者會宣布，將在全國範圍內對重點人群進行新冠疫苗接種。

上海疾控中心免疫規劃科疫苗醫師陶黎納接受《健康時報》訪問時稱，根業內消息，大陸首批新冠疫苗預計接種5,000萬人次，首針將於1月15日接種完成，第二針於2月15日完成。

張文宏指出，明年下半年，大陸國內新冠疫苗接種的迫切性恐將逐步顯現。因為屆時全球範圍內的新冠疫苗接種計劃已實施一段時間，各國之間的互通將可能隨防控風險的降低而變密，中國面臨的疫情輸入性風險隨之增大，國內新冠疫苗接種的迫切性將由此凸顯。

張文宏表示，疫苗是「義務」和「權利」的綜合體。目前大陸疫情防控形勢較好，大家更多地想到的是「權利」問題，即接種疫苗是保護自己，但不接種，面臨的風險也並不會明顯增加，因此，與「義務」有關的共識達成較少。

他指出，接種新冠疫苗「義務」與「權利」的比例如何決定？相關共識的達成，將會隨新的防疫轉折點的出現而有所進展。