台商投資對岸 連六月成長 上月金額達269億元

經濟日報 / 記者蔡敏姿／台北報導

經濟部投審會昨（21）日公布統計，11月台資赴大陸投資件數58件，年減6%，投資金額8億9,723萬美元（約新台幣269億元），年增71%，為連續六個月成長。

累計今年前11月，台資赴陸投資件數為445件，年減20.2%，投資金額56億312萬美元（約新台幣1,680億元），年增50.4%

經濟部投審會表示，前11月金額成長主要係因今年前11月核准包含和碩聯合科技股份有限公司因收購鎧勝-KY外部股東持股，間接取得鎧勝-KY暨大陸地區子公司日沛電腦配件（上海）有限公司等八家事業100%股權，投資額約4.91億美元。

此外，國喬石油化學股份有限公司以3.76億美元投資設立泉州國亨化學有限公司、廣達電腦股份有限公司以2億美元間接增資達富電腦（常熟）有限公司、裕隆汽車製造股份有限公司以2億美元增資納智捷（杭州）汽車銷售有限公司等較大投資案所致。

陸資來台投資部分，11月單月核准陸資來台投資件數為二件，年減86%，投資額2.8萬美元（約新台幣84萬元），年減99%，為連續三個月下滑。累計今年前11月核准陸資來台投資件數為85件，年減37%；投資額1億2,398萬美元，年增31.4%。

經濟部投審會表示，金額成長主因為前11月份核准包括香港商鵬鼎國際有限公司（GARUDA   INTERNATIONAL）以新台幣15億元增資鵬鼎科技股份有限公司，以及荷蘭商NEXPERIA B.V.以680萬美元增資安世半導體股份有限公司等較大型的投資案件所致。

自2009年7月至今年11月累計核准陸資來台投資件數為1,456件，投資額24億895萬美元。

科技股 半導體

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