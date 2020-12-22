新榮耀 拚明年賣1億支手機

華為出售手機品牌「榮耀」，如今榮耀手機正準備加速追回華為流失的市占。外電報導指出，新榮耀明年目標出貨1億支智慧手機，較今年增加四成，明年元月將推出新機榮耀V40。榮耀高層積極與零組件供應商爭取供貨，現在美方的態度將決定新榮耀能否拿到關鍵的5G手機晶片。

為避開美國禁令，華為上月宣布出售榮耀所有持股。榮耀以中階及入門機種為主，一年出貨量約7,000萬支手機。宣布獨立後，新榮耀已經喊出要成為中國市場第一品牌，華為創辦人任正非更希望新榮耀成為華為最強的對手。業界解讀，新榮耀可能推出高階旗艦機種。

分析師認為，新榮耀可望與先前的供應商繼續洽談合作，在通路體系方面，由於新榮耀獲得現有通路共同支持，不須擔心鋪貨問題。新榮耀已積極在大陸市場布建更多實體通路。

華為在台供應鏈包括聯發科、大立光、聯詠、華新科、大毅、欣興、晶技、日月光投控、嘉聯益、華通等。台系應鏈自9月15日後都停止供貨華為，若新榮耀獨立就能順利取得晶片，零組件供應商訂單也可望回溫。

外電報導，新榮耀希望明年擴產為1億支手機，華為則因零組件庫存限制，預估出貨量降至6,000萬支，合計1.6億支，仍比今年減少約兩成，預料將由三星、小米、OPPO、vivo等分食。

新榮耀已宣布將推出新品，市場傳出明年元月推榮耀V40，搭配庫存的聯發科晶片，是獨立後的首發新品，市場充滿期待。

不過，美國態度仍是關鍵。日前高通及聯發科被問到是否供貨給新榮耀，都表示在「對談及了解中」。除非美方政府認同新榮耀與華為徹底切割，新榮耀的擴產計畫才可能實現。