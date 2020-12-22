陸監管網路金融 砍支付牌照

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

大陸官方持續提高網路金融監管力度，中國人民銀行公布的最新支付牌照信息顯示，今年已有四張支付牌照正式註銷，從支付牌照發放以來，至今共有38張支付牌照被註銷，支付牌照總存量縮減為233張。外界關注人行是否會砍向網路巨頭的支付牌照。

支付牌照自發放以來，「持牌上崗」已成第三方支付領域的行業共識，尤其是包含網路支付業務在內的牌照，一直相當炙手可熱般，目前BATJ（百度、阿里、騰訊、京東）四大網路巨頭，以及小米、美團、滴滴等企業均擁有自己的支付牌照。

證券日報報導，蘇寧金融研究院高級研究員黃大智分析，從近年來第三方支付牌照的續展和登出情況看，未來支付牌照被註銷的名單仍會持續擴大，牌照數量將進入一個動態出清的過程，不論是預付卡、網路支付還是銀行卡收單等支付資格，如果業務量極小或涉及重大違法違規，都將面臨不予續展或註銷的局面。

人行官網顯示，今年被註銷的四張支付牌照分別是江蘇省電子商務服務中心有限責任公司（簡稱「江蘇CA」）、御嘉支付有限公司（簡稱「御嘉支付」）、艾登瑞德（中國）有限公司（下稱「艾登瑞德」）、安徽華夏通支付有限公司（簡稱「華夏通支付」）。

人行信息顯示，江蘇CA於2012年6月獲人行頒發的支付牌照，註銷時間為2020年11月3日，若此次未被註銷，牌照有效期應至2022年6月26日。

西南財經大學金融學院數位經濟研究中心主任陳文表示，網路支付和移動支付一直是三大類型支付業務中含金量最高，主要是線上支付市場的熱門以及寶貴的數據累積。

截至目前，支付牌照轉讓成交價最高的是第三方支付企業聯動優勢，以人民幣30.39億元（新台幣130.7億元）的市價被海立美達全資收購，雖然最近幾年支付牌照的交易價格略有縮水，但仍非常吃香。

從支付牌照註銷的業務類型來看，陳文認為，在監管層眼裡並無差別性，「目前，第三方支付機構合規程度及監管力度不斷提高，伴隨網路金融整頓的進一步實施，未來因不合規經營問題被人行註銷牌照的數量仍可能進一步擴大。」

網路金融 中國人民銀行

延伸閱讀

新竹高鐵站查獲白牌車 重罰10萬元吊扣駕照牌照

執法展示決心 台南警方今明兩晚取締危險及酒後駕車

互聯網平台存款 人行：非法應納管

亞馬遜銀行、沃爾瑪銀行為期不遠！美銀行業抗議不公平

相關新聞

挽救螞蟻 馬雲曾開出「暗盤」

螞蟻集團創辦人馬雲日前被監管單位約談的內容流出，消息人士透露，馬雲及螞蟻集團董事長井賢棟、行政總裁胡曉明在股票準備上市前...

上海台資連鎖餐飲 出現關店潮

受新冠疫情影響，今年上海已有宜芝多、馬可孛羅麵包等多家老牌台資連鎖餐飲撐不住，出現關店潮，包括進軍大陸近廿年的知名台資餐...

陸監管網路金融 砍支付牌照

大陸官方持續提高網路金融監管力度，中國人民銀行公布的最新支付牌照信息顯示，今年已有四張支付牌照正式註銷，從支付牌照發放以...

新榮耀 拚明年賣1億支手機

華為出售手機品牌「榮耀」，如今榮耀手機正準備加速追回華為流失的市占。外電報導指出，新榮耀明年目標出貨1億支智慧手機，較今...

陸反壟斷法 明年翻修

大陸網路金融業者將面臨更嚴格的反壟斷法，大陸全國人大法工委發言人岳仲明昨（21）日在記者會上表示，明年預安排的重點立法工...

台資赴陸投資額 連六月成長

儘管兩岸關係持續惡化，台資前進大陸的步伐未停。經濟部投審會昨日公布統計，十一月台資赴大陸投資件數五十八件，年減百分之六，...

陸特斯拉買氣熱 將加蓋充電站

特斯拉在大陸市場賣太好，導致充電樁不夠用，特斯拉對外事務副總裁陶琳日前表示，明年將加碼大陸北方地區的充電網絡布局。目前特...

白皮書公布 陸優先發展非化石能源

大陸國務院新聞辦公室21日發布「新時代的中國能源發展」白皮書顯示，建設多元清潔的能源供應體系，優先發展非化石能源。

大陸增值稅 推電子專票納稅

大陸國家稅務總局印發公告，決定在前期開展增值稅專用發票電子化試點基礎上，分兩步在大陸全國新辦納稅人中實行專票電子化。

陸十四五期間 勞動人口仍有9億人

「社會藍皮書：2021年中國社會形勢分析與預測」報告21日在北京發布。報告稱，「十四五」期間中國大陸勞動年齡人口依然保持...

特斯拉上海工廠 傳量產Model Y

疫情期間，上海工廠成為特斯拉最主要的生產基地。特斯拉上海工廠傳出已經在生產Model Y，最快有望明年1月交付。

玉林服裝產業轉型 台商進駐

1993年到廣東東莞開辦拉鏈廠的台商吳妙根，搭乘大陸飛速發展的經濟快車，已在大陸賺到了第一桶金。如今，他將分散的拉鏈車間...

熱門新聞

奇！獨生子與妻做試管嬰兒 小孩DNA卻是叔叔的

上海男淘寶開店賣論文 10年獲利1300萬

女穿婚紗在馬拉松終點想給「驚喜」 不料男友已中途退賽回家

陸海軍：今後還將組織山東艦航母通過台海

廣東省多地無預警停水停電斷網 街道漆黑一片

淘寶買露臂衫竟收到「壽衣」 網民質疑亂出貨一招獲全數退款

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。