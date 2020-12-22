陸監管網路金融 砍支付牌照

大陸官方持續提高網路金融監管力度，中國人民銀行公布的最新支付牌照信息顯示，今年已有四張支付牌照正式註銷，從支付牌照發放以來，至今共有38張支付牌照被註銷，支付牌照總存量縮減為233張。外界關注人行是否會砍向網路巨頭的支付牌照。

支付牌照自發放以來，「持牌上崗」已成第三方支付領域的行業共識，尤其是包含網路支付業務在內的牌照，一直相當炙手可熱般，目前BATJ（百度、阿里、騰訊、京東）四大網路巨頭，以及小米、美團、滴滴等企業均擁有自己的支付牌照。

證券日報報導，蘇寧金融研究院高級研究員黃大智分析，從近年來第三方支付牌照的續展和登出情況看，未來支付牌照被註銷的名單仍會持續擴大，牌照數量將進入一個動態出清的過程，不論是預付卡、網路支付還是銀行卡收單等支付資格，如果業務量極小或涉及重大違法違規，都將面臨不予續展或註銷的局面。

人行官網顯示，今年被註銷的四張支付牌照分別是江蘇省電子商務服務中心有限責任公司（簡稱「江蘇CA」）、御嘉支付有限公司（簡稱「御嘉支付」）、艾登瑞德（中國）有限公司（下稱「艾登瑞德」）、安徽華夏通支付有限公司（簡稱「華夏通支付」）。

人行信息顯示，江蘇CA於2012年6月獲人行頒發的支付牌照，註銷時間為2020年11月3日，若此次未被註銷，牌照有效期應至2022年6月26日。

西南財經大學金融學院數位經濟研究中心主任陳文表示，網路支付和移動支付一直是三大類型支付業務中含金量最高，主要是線上支付市場的熱門以及寶貴的數據累積。

截至目前，支付牌照轉讓成交價最高的是第三方支付企業聯動優勢，以人民幣30.39億元（新台幣130.7億元）的市價被海立美達全資收購，雖然最近幾年支付牌照的交易價格略有縮水，但仍非常吃香。

從支付牌照註銷的業務類型來看，陳文認為，在監管層眼裡並無差別性，「目前，第三方支付機構合規程度及監管力度不斷提高，伴隨網路金融整頓的進一步實施，未來因不合規經營問題被人行註銷牌照的數量仍可能進一步擴大。」