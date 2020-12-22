聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸增值稅 推電子專票納稅
大陸國家稅務總局印發公告，決定在前期開展增值稅專用發票電子化試點基礎上，分兩步在大陸全國新辦納稅人中實行專票電子化。
新華社報導，根據公告，自2020年12月21日起，在天津、河北、上海、江蘇、浙江、安徽、廣東、重慶、四川、寧波和深圳等11個地區的新辦納稅人中實行專票電子化，這些地區開出的電子專票，大陸全國範圍內皆可接收使用。2021年1月21日起，在其餘地區的新辦納稅人中實行專票電子化。
大陸國家稅務總局相關負責人表示，新推出的電子專票樣式更簡潔、領用方式更快捷、遠程交付更便利、財務管理更高效、存儲保管更經濟，有利於更好服務市場主體，優化稅收營商環境。
為進一步減輕納稅人負擔，大陸稅務部門向新辦納稅人免費發放稅務UKey，並依託增值稅電子發票公共服務平台等系統，提供免費的電子專票開具、發票狀態查詢和信息批量下載服務。還對首次開具、首次接收電子專票的納稅人實行「首票服務制」，通過線上線下多種方式，幫助納稅人及時全面掌握政策規定和操作要點。
公告明確，電子專票採用電子簽名代替發票專用章，法律效力、基本用途、基本使用規定與紙質專票相同。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言