大陸增值稅 推電子專票納稅

大陸國家稅務總局印發公告，決定在前期開展增值稅專用發票電子化試點基礎上，分兩步在大陸全國新辦納稅人中實行專票電子化。

新華社報導，根據公告，自2020年12月21日起，在天津、河北、上海、江蘇、浙江、安徽、廣東、重慶、四川、寧波和深圳等11個地區的新辦納稅人中實行專票電子化，這些地區開出的電子專票，大陸全國範圍內皆可接收使用。2021年1月21日起，在其餘地區的新辦納稅人中實行專票電子化。

大陸國家稅務總局相關負責人表示，新推出的電子專票樣式更簡潔、領用方式更快捷、遠程交付更便利、財務管理更高效、存儲保管更經濟，有利於更好服務市場主體，優化稅收營商環境。

為進一步減輕納稅人負擔，大陸稅務部門向新辦納稅人免費發放稅務UKey，並依託增值稅電子發票公共服務平台等系統，提供免費的電子專票開具、發票狀態查詢和信息批量下載服務。還對首次開具、首次接收電子專票的納稅人實行「首票服務制」，通過線上線下多種方式，幫助納稅人及時全面掌握政策規定和操作要點。

公告明確，電子專票採用電子簽名代替發票專用章，法律效力、基本用途、基本使用規定與紙質專票相同。