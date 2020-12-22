聽新聞
test
0:00 / 0:00
白皮書公布 陸優先發展非化石能源
大陸國務院新聞辦公室21日發布「新時代的中國能源發展」白皮書顯示，建設多元清潔的能源供應體系，優先發展非化石能源。
新華社報導，白皮書全面闡述了新階段中國大陸能源安全發展戰略的主要政策和重大舉措，旨在讓國內外全面瞭解中國大陸能源政策和發展狀況。白皮書由前言、正文和結束語三部分組成，全文共約2.4萬字。
白皮書說，開發利用非化石能源是推進能源綠色低碳轉型的主要途徑。中國大陸把非化石能源放在能源發展優先位置，大力推進低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源。推動太陽能多元化利用；全面協調推進風電開發；推進水電綠色發展；安全有序發展核電；因地制宜發展生物質能、地熱能和海洋能；全面提升可再生能源利用率；可再生能源電力利用率顯著提升，2019年大陸全國平均風電利用率達96%、光伏發電利用率達98%、主要流域水能利用率達96%。
白皮書表示，清潔高效開發利用化石能源；推進煤炭智能綠色開發利用；清潔高效發展火電；提高天然氣生產能力；提升石油勘探開發與加工水平。2016年至2019年，累計退出煤炭落後產能9億噸/年以上。截至2019年底，累計淘汰煤電落後產能超過1億千瓦，煤電裝機占總發電裝機比重從2012年65.7%下降至2019年52%。2017年以來，每年新增天然氣產量超過100億立方米。
白皮書還顯示，加強能源儲運調峰體系建設。統籌發展煤電油氣多種能源輸運方式，構建互聯互通輸配網絡，打造穩定可靠的儲運調峰體系，提升應急保障能力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言