特斯拉上海工廠 傳量產Model Y

疫情期間，上海工廠成為特斯拉最主要的生產基地。特斯拉上海工廠傳出已經在生產Model Y，最快有望明年1月交付。

金融界網報導，網路傳出用無人機拍下特斯拉上海工廠內部的情況，畫面顯示，一輛Model Y正在工廠內部測試，公司已經開始生產Model Y。上海超級工廠的停車場內停放著大約40輛貼著Model Y貼紙的電動車。

今年初受新冠肺炎疫情影響，工廠內Model Y生產廠房的建設被推遲到3月，在隨後短短十個月裡，特斯拉完成建設，如今逐步生產Model Y。

網易報導，特斯拉上海超級工廠是該公司在大陸建造的第一家工廠，於2019年1月正式動工，其一期工程在不到一年時間內建成，並且在今年實現擴建規模達一倍多。

按特斯拉計畫，上海超級工廠將在2021年量產55萬輛新車，包括30萬輛Model 3和25萬輛Model Y。該工廠擴建的目的，除生產已正式上市的特斯拉Model 3外，也是為生產特斯拉Model Y做準備。

資料顯示，10月，特斯拉曾經發布上海超級工廠內Model Y廠房的照片；11月，大陸工信部批准該公司在陸生產Model Y。特斯拉CEO馬斯克曾多次公開表示，Model Y將成為特斯拉需求最高的產品。

從特斯拉在大陸市場的表現來看，大陸生產的特斯拉Model 3在前11個月銷量已經突破11萬輛，居新能源汽車銷量排名第一。對大陸其他新能源車企比亞迪、小鵬、蔚來等造成較大衝擊。

值得注意的是，特斯拉Model 3在大陸生產獲得新能源汽車補貼政策，已有兩次大幅度降價。「特斯拉降價對大陸電動車廠來說，有點殘忍。」蔚來汽車CEO李斌曾公開說。

大陸生產的Model 3標準續航升級版補貼後售價人民幣24.99萬元，長續航後輪驅動版補貼後售價人民幣30.99萬元。特斯拉努力實現今年的目標，即全年交付總量達50萬輛，而大陸市場將是特斯拉不可或缺的一部分。